В мае покупки валюты ЦБ РФ для Минфина могут значительно вырасти - Банк "Санкт Петербург"

"В отличие от большинства валют развивающихся стран, которые растут к доллару США в пятницу утром, рубль умеренно снижается, торгуясь в районе 63,9 руб./$, - комментируют аналитики Банка "Санкт Петербург". - В отсутствии усиления санкционной риторики после вчерашней публикации доклада Р.Мюллера и в условиях высокой цены нефти российская валюта торгуется в узком диапазоне к доллару США. Более того, в сравнении с мартом снизилось давление со стороны покупок валюты ЦБ РФ для Минфина на открытом рынке в рамках бюджетного правила. При этом на фоне высоких цен на нефть и с учетом меньшего числа рабочих дней в мае покупки валюты ЦБ РФ для Минфина могут значительно вырасти. Так, если в апреле ежедневные fx-покупки составляют 14,4 млрд руб., то в следующем месяце они могут увеличиться на 60-70%. Это в условиях сниженной торговой активности из-за праздников может оказать повышенное давление на российскую валюту".