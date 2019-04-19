Рубль имеет хорошие шансы продолжить укрепление на предстоящей неделе - "Нордеа Банк"

"Рубль незначительно ослаб накануне, но тем не менее чувствовал себя лучше, чем валюты-аналоги, большинство которых оказались в красной зоне на фоне укреплявшегося доллара. Дополнительным фактором риска для рубля накануне выступала публикация отредактированной версии доклада Мюллера. Рубль нейтрально отреагировал как на пресс-конференцию генерального прокурора Барра, так и на сам факт передачи доклада в Конгресс. Нейтральная реакция валюты связана с тем, что как пресс-конференция, так и открытая версия доклада в целом подтверждают выводы опубликованного ранее краткого содержания доклада об отсутствии достоверных подтверждений связи Трампа с Россией в ходе предвыборной кампании 2016 года. Дальнейшее развитие событий зависит от того, удастся ли традиционным сторонникам более жесткого давления на Россию в рядах конгрессменов консолидировать вокруг себя более весомую группу, чтобы вернуться к продвижению санкционных законопроектов. Примечательно, что пока среди первых реакций на доклад Мюллера тема санкций совсем не звучит. Следующим важным событием в связи с докладом Мюллера будут намеченные на 1-2 мая слушания в Конгрессе с участием генерального прокурора Барра. С учетом нейтральной первой реакции рубля на публикацию доклада, а также фактора приближения пика налоговых платежей и ожиданий смягчения риторики от Банка России по итогам заседания 26 апреля рубль имеет хорошие шансы продолжить укрепление на предстоящей неделе", - комментируют ситуацию аналитики "Нордеа Банка".