EUR/USD пробил восходящий канал вниз и может сохранять потенциал просадки в краткосрочной перспективе - ГК "ФИНАМ"

"В пятницу, 19 апреля, единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах демонстрирует смешанную динамику после стремительной просадки днем ранее. Вчера, в четверг, валютная пара EUR/USD в течение дня опустилась с 1,13 до 1,1225. На фоне пониженной активности игроков в преддверии пасхальных праздников и "тонкого" рынка валютная пара остро отреагировала на опубликованную в Старом и Новом Свете макроэкономическую статистику. С утра давление на единую европейскую валюту оказали предварительные данные по деловой активности в Германии и еврозоне. Индекс деловой активности в промышленности Германии (предварительный) в апреле составил лишь 44,5 пункта при усредненных прогнозах на уровне 45 пунктов, а аналогичный показатель по еврозоне - 47,8 пункта при прогнозах на уровне 47,9 пункта. В Соединенных Штатах вышли благоприятные для доллара данные по розничным продажам - в марте они увеличились на 1,6% после снижения на 0,2% месяцем ранее и при прогнозах роста на 0,9%. Американская валюта на фоне выхода этой статистики продолжила укрепление. Так или иначе, необходимо отметить, что масштабы реакции евро и доллара на статистику не были бы столь крупными, если бы объемы торгов на биржевых площадках были нормальными, но в силу укороченной недели перед пасхальными праздниками поведение валютных пар может носить отчасти иррациональный характер. С технической точки зрения, на 4-часовом графике курс EUR/USD пробил восходящий канал вниз и может сохранять потенциал просадки в краткосрочной перспективе", - отмечает ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова.