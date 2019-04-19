Фундаментальных факторов для снижения котировок рублевых облигаций мы пока не наблюдаем - Промсвязьбанк

"Фундаментальных факторов для снижения котировок рублевых облигаций мы пока не наблюдаем. Исполнение федерального бюджета с начала текущего года идет существенно лучше плана. Профицит за первые три месяца составил 546 млрд руб., что в 1,6 раза превышает профицит за аналогичный период прошлого года. Правительство использует дополнительные доходы для увеличения ЗВР. Размещение внутреннего госдолга идет с опережением графика. С начала года Минфин уже разместил ОФЗ на 860 млрд руб., чистое размещение превышает объем всего прошлого года. Ожидания снижения ключевой ставки в 2019 г. в ближайшее время останутся фактором, определяющим спрос локальных игроков на гособлигации с фиксированным доходом. Для нерезидентов пока аппетит к риску и привлекательность кэрри трейд с ОФЗ перевешивает неопределенность, связанную с санкционным давлением, в том числе и из-за событий в Венесуэле. В ближайшее время ждем консолидации ОФЗ на достигнутых уровнях", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.