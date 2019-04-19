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19 апреля 2019 года 11:04
Акции ЕМЕА вновь сдали свои позиции "бондам" - БКС
(добавлен текст после 2-го абзаца) Акции ЕМЕА вновь стали сдавать свои позиции "бондам", говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за неделю с 11 по 17 апреля 2019 года составил порядка $60 млн против оттока $30 млн неделей ранее, по данным EPFR Global. Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период составил порядка $85 млн против оттока $40 млн неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали самый небольшой отток капитала на уровне $30 млн, неделей ранее отток тоже равнялся $30 млн. "Небольшой приток капитала в российские фонды ETF был более чем нивелирован выводом денег инвесторов из традиционных фондов, ориентированных на Россию. Фонды акций глобальных развивающихся рынков показали волатильную динамику. Чистые оттоки из фондов GEM по итогам недели составили $151 млн. Совокупно фонды EM смогли показать чистые притоки в размере $1,2 млрд в первую очередь благодаря $1,3 млрд, которые получили фонды, вкладывающие средства в Китай. Притоки в бразильские фонды составили впечатляющие $164 млн. В целом регион EMEA в последнее время демонстрирует отток средств из акций, в то время как страны Латинской Америки по-прежнему чувствуют себя неплохо", - говорится в обзоре. По итогам недели, завершившейся 17 апреля, в облигации РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) пришло $25 млн, неделей ранее приток составил $10 млн. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдался отток средств на уровне $5 млн. "Тем временем притоки в фонды облигаций GEM продолжили сокращаться. Чистые притоки за неделю составили $268 млн, однако этот объем стал самым слабым результатом в текущем году, при этом на предыдущей неделе притоки составили $469 млн. В отличие от акций региональные фонды облигаций развивающихся европейских рынков смогли привлечь $86 млн новых денег, что также поддержало российские бонды. Мы по-прежнему считаем, что большая часть ралли в российских облигациях уже позади", - пишет эксперт.
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