БКС повысил рейтинг GDR ФосАгро до "держать" после переоценки сектора

"БКС Глобал Маркетс" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний металлургического и горнодобывающего секторов РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского и Артема Багдасаряна.

По итогам переоценки для глобальных депозитарных расписок (GDR) "ФосАгро" (MOEX: PHOR) была повышена рекомендация с "продавать" до "держать", для остальных бумаг рекомендации остались без изменений.

Рекомендация "покупать" была подтверждена для акций "РусАла" (MOEX: RUAL), GDR "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (ТМК), GDR ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) и акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS).

Рекомендация "держать" осталась для GDR "Северстали" (MOEX: CHMF), GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК), акций Polymetal (MOEX: POLY).

Рекомендация "продавать" была вновь дана для американских депозитарных расписок (ADR) "Норильского никеля" (MOEX: GMKN), GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК), акций Evraz, ADR "Мечела" (MOEX: MTLR) и акций "Акрона" (MOEX: AKRN).

Кроме того, в обзоре сообщается, что для акций Highland Gold Mining (HGM) была понижена рекомендация с "покупать" до "продавать".

Оценки и рекомендации аналитиков для депозитарных расписок (цены в рублях):

Прогнозная цена Норникель - 23,0 (текущая цена - 22,0), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена РусАл (для акций; цены в гонконгских долларах) - 6,5 (текущая цена - 3,6), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Северсталь - 18,0 (текущая цена - 16,0), рекомендация - держать;

Прогнозная цена НЛМК - 24,0 (текущая цена - 27,0), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена ММК - 10,0 (текущая цена - 8,9), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Evraz (для акций; цены в фунтах стерлингов) - 5,0 (текущая цена - 6,8), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена Мечел - нет (текущая - 2,7), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена ТМК - 7,5 (текущая цена - 3,6), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Полюс - 55,0 (текущая цена - 38,8), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Polymetal (для акций; цены в фунтах стерлингов) - 8,5 (текущая цена - 7,9), рекомендация - держать;

Прогнозная цена HGM (для акций; цены в фунтах стерлингов) - 1,5 (текущая цена - 1,5), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена Petropavlovsk (для акций; цены в фунтах стерлингов) - 6,3 (текущая цена - 8,2), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена АЛРОСА (для акций; цены в рублях) - 2,1 (текущая цена - 1,5), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ФосАгро - 14,0 (текущая цена - 13,0), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Акрон (для акций; цены в рублях) - 59,0 (текущая цена - 72,0), рекомендация - продавать.