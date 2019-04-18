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18 апреля 2019 года 19:11
БКС повысил рейтинг GDR ФосАгро до "держать" после переоценки сектора
"БКС Глобал Маркетс" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний металлургического и горнодобывающего секторов РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского и Артема Багдасаряна. По итогам переоценки для глобальных депозитарных расписок (GDR) "ФосАгро" (MOEX: PHOR) была повышена рекомендация с "продавать" до "держать", для остальных бумаг рекомендации остались без изменений. Рекомендация "покупать" была подтверждена для акций "РусАла" (MOEX: RUAL), GDR "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (ТМК), GDR ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) и акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS). Рекомендация "держать" осталась для GDR "Северстали" (MOEX: CHMF), GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК), акций Polymetal (MOEX: POLY). Рекомендация "продавать" была вновь дана для американских депозитарных расписок (ADR) "Норильского никеля" (MOEX: GMKN), GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК), акций Evraz, ADR "Мечела" (MOEX: MTLR) и акций "Акрона" (MOEX: AKRN). Кроме того, в обзоре сообщается, что для акций Highland Gold Mining (HGM) была понижена рекомендация с "покупать" до "продавать". Оценки и рекомендации аналитиков для депозитарных расписок (цены в рублях): Прогнозная цена Норникель - 23,0 (текущая цена - 22,0), рекомендация - продавать; Прогнозная цена РусАл (для акций; цены в гонконгских долларах) - 6,5 (текущая цена - 3,6), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Северсталь - 18,0 (текущая цена - 16,0), рекомендация - держать; Прогнозная цена НЛМК - 24,0 (текущая цена - 27,0), рекомендация - продавать; Прогнозная цена ММК - 10,0 (текущая цена - 8,9), рекомендация - держать; Прогнозная цена Evraz (для акций; цены в фунтах стерлингов) - 5,0 (текущая цена - 6,8), рекомендация - продавать; Прогнозная цена Мечел - нет (текущая - 2,7), рекомендация - продавать; Прогнозная цена ТМК - 7,5 (текущая цена - 3,6), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Полюс - 55,0 (текущая цена - 38,8), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Polymetal (для акций; цены в фунтах стерлингов) - 8,5 (текущая цена - 7,9), рекомендация - держать; Прогнозная цена HGM (для акций; цены в фунтах стерлингов) - 1,5 (текущая цена - 1,5), рекомендация - продавать; Прогнозная цена Petropavlovsk (для акций; цены в фунтах стерлингов) - 6,3 (текущая цена - 8,2), рекомендация - продавать; Прогнозная цена АЛРОСА (для акций; цены в рублях) - 2,1 (текущая цена - 1,5), рекомендация - покупать; Прогнозная цена ФосАгро - 14,0 (текущая цена - 13,0), рекомендация - держать; Прогнозная цена Акрон (для акций; цены в рублях) - 59,0 (текущая цена - 72,0), рекомендация - продавать.
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Компании упоминаемые в новости: Алроса АК, НЛМК, Северсталь, Акрон, РУСАЛ, ММК, Мечел, Норильский Никель ГМК, Highland Gold Mining, Полюс, Petropavlovsk, ФосАгро, Polymetal Int, Evraz
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