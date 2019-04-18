Консолидация рынка акций может предшествовать новой волне роста - ИК "Велес Капитал"

"Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе, скорректировавшись ближе к поддержкам 2540 и 1240 пунктов соответственно. В краткосрочной перспективе индикаторам все еще сложно расти, но в то же время консолидация может быть подготовкой к новой волне роста. Инициатива перейдет на сторону "медведей", если индексы завершат один-два дня ниже указанных поддержек.

С фундаментальной точки зрения рынок РФ, вероятно, завершит эту неделю недалеко от текущих уровней. Важных внешних сигналов в пятницу, скорее всего, не поступит, так как биржи Европы и США будут закрыты на пасхальные выходные. В связи с этим российские индексы и рубль в последний рабочий день могут продолжить консолидацию в ожидании новых драйверов", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.