Sova Capital понизила рейтинг акций АЛРОСА до "держать" и оценку на 10%

Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital понизила прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) со 108 рублей до 97 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "АЛРОСА", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет 112,2 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 96,04 рубля за штуку.