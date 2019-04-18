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18 апреля 2019 года 18:01

Впервые с февраля со стороны ETF был зафиксирован чистый недельный приток капитала в акции РФ - БКС

"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) за неделю, завершившуюся 17 апреля 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

По итогам проведенного исследования эксперты зафиксировали первый с февраля текущего года чистый приток капитала в акции РФ со стороны ETF.

"Динамика движения капитала в российских акциях от ETF на прошлой неделе, наконец, стала положительной после крайне слабых показателей марта - мы отмечали высокую вероятность такого развития событий и рады, что наша ставка сыграла. Приток капитала был обеспечен оптимизмом в отношении фондов, ориентированных на Россию. Чистый приток достиг $19 млн. Опасения по поводу неизбежных санкций в отношении России, по всей видимости, ослабли, и инвесторы вновь с радостью отыгрывают дорожающую нефть через российские акции. Макростатистика EM также оказывает поддержку. С тактической точки зрения ситуация пока выглядит позитивно", - говорится в отчете.

Розничные инвесторы с 11 по 17 апреля проявляли активность, открывая короткие позиции, при этом средний объем длинных позиций в наиболее ликвидных бумагах на "Московской бирже" по итогам недели вырос всего на 0,8%, то есть остался без изменений. "Волатильность в "шортах" крайне высока: мы отмечаем рост в пределах 33% в некоторые дни и резкое падение в другие дни - нетипично высокая волатильность для "шортов" в историческом сравнении", - пишут аналитики.

Активность институциональных инвесторов на прошлой неделе была немного смещена в сторону продаж, как и неделей ранее. "Рынок находится в зоне рекомендации "держать" - неплохой потенциал роста порядка 15% до конца года сохраняется", - считают эксперты.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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