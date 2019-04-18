ЦБ РФ будет проводить осторожную денежно-кредитную политику - Газпромбанк

Сегодня состоялось выступление первого зампреда Банка России Ксении Юдаевой и директора департамента денежно-кредитной политики Алексея Заботкина, в ходе которого был сделан ряд важных заявлений для рынка. Сегодняшние публичные выступления, вероятно, будут последним ориентиром в преддверии «недели тишины», предшествующей вынесению решения по ключевой ставке, которое будет принято на заседании регулятора 26 апреля. Ключевая тема выступления – динамика инфляции в настоящее время. По мнению ЦБ РФ, более умеренный темп роста цен в феврале–марте, по сравнению с официальным прогнозом декабря 2018 г., когда была повышена ключевая ставка, обусловлен разовыми факторами.

"Мы согласны с этой позицией и не ожидаем от регулятора быстрого снижения ключевой ставки в этом году, - указывает эксперт Газпромбанка Сергей Коныгин. - Мы считаем, что приток портфельных инвестиций со стороны нерезидентов в рамках стратегии carry trade, которые помогли укрепить рубль в 1К19, носит неустойчивый характер и, как показал опыт 2018 г., может перейти к оттоку в случае усиления геополитических рисков. В этом сценарии курс рубля, который сейчас особенно чувствителен к потокам капитала, а не к стоимости нефти, может ослабеть, что негативно отразится на динамике цен. Дополнительный положительный эффект на курс рубля оказало расширение профицита текущего счета до 32,8 млрд долл. в 1К19 (+9,3% в годовом выражении), что было обусловлено снижением номинального импорта при сохранении положительной динамики нефтегазового экспорта".

Соглашение по заморозке цен на нефтепродукты (разовое повышение на 1,7% вследствие пересмотра НДС с 18% до 20% произошло в январе 2019 г.) действует с конца 2018 г. В начале апреля соглашение было продлено до 1 июля. В связи с этим нельзя исключать возобновление роста цен на нефтепродукты в 2П19, полагает Сергей Коныгин.

"Сегодняшние заявления ЦБ РФ по динамике инфляции мы считаем весьма сдержанными, что согласуется с нашей позицией, - отмечает также аналитик Газпромбанка. - Полагаем, что регулятор не будет активно снижать ставку в этом году, поскольку риски ускорения инфляции еще могут материализоваться. По нашему мнению, ЦБ РФ будет проводить осторожную денежно-кредитную политику, и снижение ставки на 0,25 б.п. мы ожидаем в 4К19".