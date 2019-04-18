Макроэкономические данные за I кв 2019 г не внушают оптимизма - Альфа-банк- Альфа-банк

"Результаты 1К19 не вселяют оптимизма – реальные зарплаты не растут уже два месяца, рост промышленности замедлился до 1,2% г/г в марте, и импорт в 1К19 сократился на 3% г/г. В итоге инфляция стабилизировалась на уровне 5,2% г/г на фоне слабого спроса. Единственное, что можно считать хорошей новостью, это то, что такой контекст слабого роста создает окно возможностей для снижения ключевой ставки в один или в два шага, начиная с июня 2019 г. в том случае, если внешний фон останется благоприятным", - отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.