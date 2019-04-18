Евро останется менее интересной историей, даже если рубль войдет в новую фазу ослабления - БКС

"Евро впервые с мая прошлого года опустился ниже 72 рублей, находясь под воздействием двух основных драйверов. С одной стороны, в целом продолжается укрепление российской валюты, вызванное высоким спросом на рублевые долговые бумаги, а также активным ростом нефтяных цен, которые периодически обновляют полугодовые максимумы. С другой стороны, на мировом рынке евро возобновил снижение из-за вышедших сегодня негативных данных по экономике ЕС и его ключевых стран. Учитывая, что экономика США на этом фоне демонстрирует в основном более сильные показатели, а ЕЦБ (в отличие от ФРС) почти не удалось ужесточить монетарные условия, это способствует увеличению разницы в процентных ставках между США и ЕС, оказывая дополнительное долгосрочное давление на европейскую валюту. В этих условиях пара EUR/USD продолжить демонстрировать относительную слабость, поэтому и на нашем рынке евро останется менее интересной историей, даже если рубль войдет в новую фазу ослабления, что в краткосрочной перспективе выглядит сомнительно", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.