Российский рынок акций закроет торги четверга в "минусе" - "Открытие Брокер"

"Российский рынок акций закроет день в "минусе", хотя поддержка 2550 пунктов по индексу МосБиржи может устоять. В пятницу все рынки развитых стран будут закрыты. Разве только будут работать рынки Японии и Китая, но активность на них будет крайне низкой, что также предполагает низкую активность на отечественной площадке", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.