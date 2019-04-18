Краткосрочно видим курс рубля в диапазоне 63,7-64,5 за доллар - БКС

"В четверг курс рубля умеренно корректируется, курсируя около отметки 64 за доллар. Поводом к ослаблению национальной валюты стало ухудшение внешнего фона, в частности, усиление санкционных угроз. Власти США ввели ограничения против Центробанка Венесуэлы, попутно трактовав это еще и как предупреждение России и другим союзникам действующего руководства боливарианской республики. Еще одним поводом для ужесточения антироссийской риторики со стороны американского истеблишмента в самой ближайшей перспективе могут стать данные из полного текста доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы в Штатах. Публикация материала и посвященная ей пресс-конференция должны состояться сегодня вечером. Напряжение новостного фона может усилить коррекцию российской валюты, но данный эффект ожидается непродолжительным, так как инвесторы уже выработали определенную резистентность в отношении антироссийской риторики, к тому же ряд рыночных факторов продолжает оказывать рублевому активу поддержку. Среди них выделим налоговый период и нефтяные цены, которые снова нацелились на уровень $72 за баррель. Фундаментальные факторы поддержки "черного золота" в виде действия сделки ОПЕК+ дополняются геополитической напряженностью (Ливия, Венесуэла, Иран), а также общим риск-аппетитом. Отметим, что общий "risk on" сохраняется на повышенных уровнях, несмотря на периодическую лабильность. Этому, в частности, способствуют хорошая макростатистика по Китаю, а также близость к заключению всеобъемлющего торгового соглашения между США и КНР. Краткосрочно видим курс рубля в диапазоне 63,7-64,5 за доллар", - комментирует ситуацию финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.