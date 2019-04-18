Во второй половине сессии не исключено отступление фондовых индексов от локальных минимумов - ИК "Велес Капитал"

"Российские фондовые индексы в первой половине сессии оставались в небольшом "минусе", но удерживались выше ближайших поддержек (2550 пунктов для индекса МосБиржи и 1240 пунктов для индекса РТС). Во второй половине сессии не исключено отступление индикаторов от локальных минимумов ввиду улучшения внешнего фона. Кроме того, в США ожидается публикация обновленной версии доклада Мюллера относительно обвинений по вмешательству РФ в американские выборы", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.