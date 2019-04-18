По нефти пока нет чётких сигналов на коррекцию - ГК "ФИНАМ"

"Цены на нефть в четверг в первой половине дня торгуются нейтрально, и пока нет чётких сигналов на коррекцию. Котировки нефти марки Brent торгуются вблизи годовых максимумов, в районе 71,5$ за баррель", - отмечает эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник.