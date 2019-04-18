Пока нет поводов для начала более серьёзной коррекции на рынках акций - ГК "ФИНАМ"

"Российский фондовый рынок в четверг в первой половине дня демонстрировал небольшое снижение. Рублёвый индекс "Московской биржи" теряет всего 0,3%, торгуясь у отметки 2562 пункта, при этом валютный РТС снижался почти на 0,5% и торгуется в районе 1260 пунктов. В последние недели мы видели существенный приток спекулятивного капитала в российские активы, поэтому в случае начала коррекции на фондовых рынках развитых стран мы увидим быстрое и стихийное "бегство горячих денег" из российских акций и облигаций. Вряд ли стоит ждать сегодня существенных движений на мировых финансовых рынках. Попытки фиксации прибыли с каждым днём только усиливаются, но пока нет поводов для начала более серьёзной коррекции на рынках акций", - считает эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник.