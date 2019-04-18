Экономике России не уйти от доллара в обозримой перспективе - БКС

Банк России проявляет обеспокоенность разворотом тренда дедолларизации российской экономики, обращает внимание главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Доля средств клиентов в валюте в совокупных пассивах банков в феврале достигла уровня 18,4%, превысив средний уровень 2018 года в 18%. Основной вклад в рост данного показателя внесли увеличившиеся объемы валютных средств организаций на расчетных и прочих счетах, а также объемы валютных вкладов физически лиц.

"Доля валютных средств на расчетных счетах в совокупных объемах средств на расчётных счетах в феврале выросла до 28,9%, значительно превысив уровень конца 2018 года, близкий к 25%, - указыввет эксперт. - Заметим, что данный показатель характеризуется высокой волатильностью и сезонностью. Однако, учитывая структуру оттока капитала РФ в 1кв 2019 года, мы можем предположить, что рост вышеупомянутого соотношения является частью тренда - российские компании продолжают снижать объемы своего внешнего долга, параллельно наращивая спрос на иностранные активы".

Население также проявляет склонность к увеличению объемов накоплений в валюте - доля валютных вкладов в общем объеме вкладов населения в феврале составила 21,5%, превысив средние уровни 2018 года в 20,8%. Данный уровень удерживается с декабря 2018 года и, на взгляд аналитика "БКС Премьер", является отражением сохраняющегося пониженного доверия со стороны населения к российской валюте.

"Мы считаем, что в действиях как корпоративного сектора, так и физических лиц прослеживается определенная аналогия, указывающая на то, что экономические субъекты все еще очень далеки от того, чтобы отказаться от опасений за устойчивость российской валюты и рублевых активов в целом, - резюмирует Антон Покатович. - Наиболее существенным фактором, формирующим такой инвестиционный климат, по нашим оценкам, является сохранение масштабных геополитических угроз для РФ, помимо общерыночных опасений за рост мировой экономики, и развивающихся рынков в частности. В этой связи мы полагаем, что Банку России в ближайшей перспективе вряд ли удастся "исправить" неготовность российской экономики к реальным процессам дедолларизации. Существенные изменения в этой плоскости, на наш взгляд, возможны лишь с появлением соответствующих масштабных изменений в векторе развития российского инвестиционного климата, а также реализацией значимых предпосылок для деэскалации политических отношений с Западом. А пока что более вероятным видится сценарий, при котором долларизация продолжит свое укрепление".