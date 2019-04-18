На следующей неделе рубль сохраняет шансы для возвращения на уровни ниже 64 в паре с долларом - ИК "Велес Капитал"

"Уже в первые минуты после открытия в четверг доллар вернул позиции выше 64 руб., - комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - По состоянию на 13:00 американская валюта оставалась чуть выше указанного уровня, укрепляясь на 0,25% к рублю. На других площадках развивающихся рынков доллар также торговался в зеленой зоне, демонстрируя наиболее сильное укрепление в паре с турецкой лирой (после сообщений газеты FT о завышении Банком Турции фактического размера международных резервов). Стоит отметить, что в паре с евро россии?скии? рубль удерживал небольшой плюс, что являлось результатом коррекции единой европейской валюты на глобальных площадках после слабых данных по деловой активности в еврозоне".

В целом же аппетит инвесторов к риску заметно сократился после предыдущих дней, чему в том числе способствовали новости об испытании КНДР нового тактического оружия, полагает Юрий Кравченко. Уход инвесторов от риска выражается и в росте курса "защитной" японской йены, прибавлявшей к середине дня в четверг порядка 0,12% и вновь сместившей доллар ниже уровня в 112.

"С учетом предстоящих крупных налоговых платежей на следующей неделе рубль сохраняет шансы для возвращения на уровни ниже 64 в паре с долларом, - уверен эксперт ИК "Велес Капитал". - Однако в числе ключевых событий для внутреннего рынка уже в ближайшее время станет публикация в США очередной редакции доклада о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы. Заметное опережение рублем своих конкурентов на развивающихся рынках за последние месяцы потенциально создает риски не менее существенной коррекции в случае возобновления санкционной риторики".