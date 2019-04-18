.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / На следующей неделе рубль сохраняет шансы для возвращения на уровни ниже 64 в паре с долларом - ИК "Велес Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
18 апреля 2019 года 14:45
На следующей неделе рубль сохраняет шансы для возвращения на уровни ниже 64 в паре с долларом - ИК "Велес Капитал"
"Уже в первые минуты после открытия в четверг доллар вернул позиции выше 64 руб., - комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - По состоянию на 13:00 американская валюта оставалась чуть выше указанного уровня, укрепляясь на 0,25% к рублю. На других площадках развивающихся рынков доллар также торговался в зеленой зоне, демонстрируя наиболее сильное укрепление в паре с турецкой лирой (после сообщений газеты FT о завышении Банком Турции фактического размера международных резервов). Стоит отметить, что в паре с евро россии?скии? рубль удерживал небольшой плюс, что являлось результатом коррекции единой европейской валюты на глобальных площадках после слабых данных по деловой активности в еврозоне". В целом же аппетит инвесторов к риску заметно сократился после предыдущих дней, чему в том числе способствовали новости об испытании КНДР нового тактического оружия, полагает Юрий Кравченко. Уход инвесторов от риска выражается и в росте курса "защитной" японской йены, прибавлявшей к середине дня в четверг порядка 0,12% и вновь сместившей доллар ниже уровня в 112. "С учетом предстоящих крупных налоговых платежей на следующей неделе рубль сохраняет шансы для возвращения на уровни ниже 64 в паре с долларом, - уверен эксперт ИК "Велес Капитал". - Однако в числе ключевых событий для внутреннего рынка уже в ближайшее время станет публикация в США очередной редакции доклада о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы. Заметное опережение рублем своих конкурентов на развивающихся рынках за последние месяцы потенциально создает риски не менее существенной коррекции в случае возобновления санкционной риторики".
.
18 апреля 2019 года 15:33
"Цены на нефть в четверг в первой половине дня торгуются нейтрально, и пока нет чётких сигналов на коррекцию. Котировки нефти марки Brent торгуются вблизи годовых максимумов, в районе 71,5$ за баррель", - отмечает эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник. читать дальше
.18 апреля 2019 года 14:22
"Рынок железной руды продолжает внимательно следить за динамикой предложения, - комментирует руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Закрытия шахт после аварии на дамбе в Бразилии в прошлом январе, а также вызванные погодными условиями перебои в поставках... читать дальше
.18 апреля 2019 года 13:58
Аналитики фондового рынка ожидают сокращение прибыли на акцию на 2% по итогам I квартала 2019 года и на 4% - по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, что будет первым сокращением показателя за три года, отмечает руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрик Ланг. Тем... читать дальше
.18 апреля 2019 года 12:49
"С начала года стоимость золота падала под давлением впечатляющего оптимизма на глобальных рынках, и сейчас мы наблюдаем продолжение этой тенденции. Обратите внимание, что рост доходности американских облигаций и многомесячные максимумы фондовых индексов, вероятно, послужили причиной дальнейшего... читать дальше
.18 апреля 2019 года 12:38
"Единая валюта со вчерашнего дня потеряла более 50 пунктов (0,4%) - до 1,1250: так она отреагировала на разочаровывающие оценки деловой активности показателя PMI. Статистика по Еврозоне оказалась заметно хуже ожиданий: так, Производственный индекс остается ниже 50-ти еще с февраля, подавая сигнал... читать дальше
.18 апреля 2019 года 11:22
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов демонстрируют негативную динамику. Контракты на Brent торгуются в районе отметки $71,3/bbl, фьючерсы на WTI снижаются до $63,5/bbl. Накануне были опубликованы официальные данные от Минэнерго США по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах,... читать дальше
.18 апреля 2019 года 10:51
"Приостановка повышения доходности UST’10 дала возможность для возобновления неагрессивного роста котировок евробондов развивающихся стран – доходность 10-леток Бразилии снизилась на 4 б.п. – до 5,31%, Мексики – на 2 б.п. - до 4,18%, Турции – на 15 б.п. – до 7,55% годовых. При этом "бенчмарки"... читать дальше
.18 апреля 2019 года 10:43
"Тестирование верхней границы диапазона 70-73 долл./барр. дается нефти тяжело. Вчера она не смогла закрепиться выше 72 долл./барр.- максимального с ноября 2018 г. уровня, не смотря на позитив от API и Китая. Статистика от Минэнерго США несколько спутала карты, т.к. данные оказались слабее... читать дальше
.18 апреля 2019 года 10:31
Цены на нефть Brent в среду успели переписать максимумы текущего года и заскочить чуть выше $72. В первой половине дня сырьевые площадки были поддержаны позитивной статистикой из Китая, напоминает начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин. Практически все... читать дальше
.18 апреля 2019 года 09:36
Американские фондовые индексы завершили торги в среду в незначительном "минусе". Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг снижаются. Цены на нефть эталонных марок в четверг слабо повышаются. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.