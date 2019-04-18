Увеличение предложения толкает вниз котировки железной руды - Julius Baer

"Рынок железной руды продолжает внимательно следить за динамикой предложения, - комментирует руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Закрытия шахт после аварии на дамбе в Бразилии в прошлом январе, а также вызванные погодными условиями перебои в поставках из Австралии в последнее время подтолкнули цены на сырье до максимума за два года. По нашим оценкам, текущие котировки отражают не только сокращение предложения, но и повышенный уровень неопределенности из-за решений бразильских властей предотвратить повторение январской аварии. К удивлению рынка, местный суд принял решение о довольно быстром возобновлении работы одной из закрытых шахт, что привело к падению цен на 3% в среду. Если не принимать во внимание возможность очередного пересмотра позиции властей, которую, однако, нельзя исключать, данная новость снимает напряженность на рынке и позволяет восстановить подушку безопасности со стороны предложения".

На фоне сохраняющейся неопределенности котировки железной руды будут, скорее всего, держаться на повышенном уровне в краткосрочной перспективе, полагает Карстен Менке. "На средне- и долгосрочном горизонте мы ожидаем снижение цен из-за увеличения объема предложения и сокращения спроса на сырье со стороны китайских сталелитейных предприятий, - прогнозирует эксперт Julius Baer. - Поступающая из КНР позитивная статистика заставляет ожидать стабилизацию китайской экономики позднее в текущем году. Тем временем, слабость автомобильного рынка и продолжающийся спад в строительном секторе, вероятно, приведут к снижению выпуска стали в стране. Мы подтверждаем нейтральный взгляд на железную руду и сохраняем прогноз цен на уровне 85 и 75 долл. США за тонну на горизонте 3-х и 12-ти месяцев соответственно".