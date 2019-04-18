Сезон отчетности в США может принести положительные сюрпризы - Julius Baer

Аналитики фондового рынка ожидают сокращение прибыли на акцию на 2% по итогам I квартала 2019 года и на 4% - по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, что будет первым сокращением показателя за три года, отмечает руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрик Ланг. Тем временем, опережающие макроэкономические показатели и первые отчеты компаний заставляют нас ожидать стабильный рост прибылей в целом и на акцию. На секторальном уровне все отрасли кроме здравоохранения, недвижимости и ЖКХ должны отчитаться о сокращении выручки. Лидерами падения будут нефтегазовая отрасль (падение прибыли на акцию на 34%), производство материалов (-16,3%) и сектор информационных технологий (-8%).

Согласно консенсус-прогнозу, все 11 секторов объявят о снижении маржинальности. Однако на уровне конкретных акций только около 60% компаний из индекса S&P 500 отчитаются о падении показателя по сравнению с I кварталом 2018 года. Оценка Julius Baer является более позитивной: "Мы полагаем, что доля таких компаний составит 40%. Большинство из них представляют нефтегазовый сектор, производство материалов и полупроводников, которые по-прежнему страдают от низких сырьевых цен в IV квартале прошлого года. В итоге мы ожидаем лишь временные проблемы в отдельных секторах, а не масштабное падение маржинальности. Внимание рынков будет приковано к заявлениям руководства компаний, которые могут стать позитивным сюрпризом для рынков. В начале апреля прогнозы по прибылям начали пересматриваться в сторону повышения впервые за 14 месяцев. Как правило, этот цикл продолжается от 6 до 9 месяцев, а опережающие экономические показатели подтверждают вероятность ускорения роста прибылей и более высокие прогнозы. По нашим оценкам, сезон отчетности в целом будет более позитивным, чем ожидают рынки и сами компании. При отсутствии других шоков это приведет к росту фондовых индексов".