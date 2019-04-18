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18 апреля 2019 года 13:37
Во 2 квартале 2019 года российские активы могут подорожать благодаря стабильным ценам на нефть и крепкому рублю - "Открытие Брокер"
Управление анализа рынков (УАР) "Открытие Брокер" представило стратегию на II квартал 2019 года. По мнению аналитиков, в то время как американскому рынку грозит коррекция, российские активы, напротив, могут подорожать благодаря стабильным ценам на нефть и крепкому рублю. В начале текущего года рынок США продемонстрировал бурный рост, который прогнозировали аналитики "Открытие Брокер": "Если в предыдущей стратегии мы активно призывали покупать просевшие фондовые рынки, то сейчас стоит ожидать локальных коррекций. Дело в том, что ликвидные индексы американского фондового рынка уже почти вернулись к историческим максимумам. И хотя в целом рынок продолжает ожидать роста прибылей американских корпораций, он видится не столь стремительным, а акции могут требовать коррекционных движений". Текущие цены на нефть привлекательны для долгосрочных покупок, отмечается в квартальной стратегии: "В случае реализации резкого сокращения инвестиционных программ нефтяных компаний с одновременным ожидающимся ускорением глобальной экономики, мы сможем увидеть кратный рост цен на "чёрное золото". Если ранее Международное энергетическое агентство прогнозировало локально сильный профицит нефти на рынке в I квартале, то сейчас уже ждёт заметного дефицита во II квартале". Сейчас можно говорить о продолжении долгосрочной восходящей тенденции в российских активах, уверены в управлении анализа рынков: "При этом в качестве главных рисков во II квартале мы видим возможное усиление торговых трений между США и Китаем, рост геополитической напряжённости и усиление санкционного давления в отношении России. Риск недостаточных темпов роста глобальной экономики и экономики Китая воспринимается сейчас нами как гораздо менее вероятный, но возможный. В то же время мы будем внимательно следить за развитием торговых войн и их влиянием на экономики ЕС и Поднебесной". Эксперты уверены, что улучшение российского платёжного баланса и уход ЦБ от покупок валюты на открытом рынке стабилизировали курс рубля к концу года, несмотря на обвал цен на нефть. "В случае роста рисков на развивающихся рынках нельзя исключать очередной волны ослабления рубля, но в целом мы не ожидаем сильных провалов курса российской валюты в ближайшие годы. В результате сокращения покупок валюты Минфином при восстановлении цен на нефть можно ожидать некоторого локального укрепления курса рубля во II квартале", - отмечается в стратегии. Аналитики управления анализа рынков "Открытие Брокер" по-прежнему считают сектора химии и нефтехимии, акции производителей драгоценных металлов и камней, сельскохозяйственных холдингов, растущих акций информационных технологий потенциально наиболее интересными историями на российском рынке в длительной перспективе: "К среднесрочным идеям мы относим покупку акций "Московской биржи", АФК "Система", "Газпром нефти", "РУСАЛа" и GlobalTrans. Долгосрочным инвесторам мы рекомендуем обратить внимание на "Мечел", "Детский мир", "Русагро", "Распадскую", а также "префы" "Ленэнерго" и "Башнефти"".
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18 апреля 2019 года 15:33
"Цены на нефть в четверг в первой половине дня торгуются нейтрально, и пока нет чётких сигналов на коррекцию. Котировки нефти марки Brent торгуются вблизи годовых максимумов, в районе 71,5$ за баррель", - отмечает эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник. читать дальше
.18 апреля 2019 года 14:22
"Рынок железной руды продолжает внимательно следить за динамикой предложения, - комментирует руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Закрытия шахт после аварии на дамбе в Бразилии в прошлом январе, а также вызванные погодными условиями перебои в поставках... читать дальше
.18 апреля 2019 года 13:58
Аналитики фондового рынка ожидают сокращение прибыли на акцию на 2% по итогам I квартала 2019 года и на 4% - по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, что будет первым сокращением показателя за три года, отмечает руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрик Ланг. Тем... читать дальше
.18 апреля 2019 года 12:49
"С начала года стоимость золота падала под давлением впечатляющего оптимизма на глобальных рынках, и сейчас мы наблюдаем продолжение этой тенденции. Обратите внимание, что рост доходности американских облигаций и многомесячные максимумы фондовых индексов, вероятно, послужили причиной дальнейшего... читать дальше
.18 апреля 2019 года 12:38
"Единая валюта со вчерашнего дня потеряла более 50 пунктов (0,4%) - до 1,1250: так она отреагировала на разочаровывающие оценки деловой активности показателя PMI. Статистика по Еврозоне оказалась заметно хуже ожиданий: так, Производственный индекс остается ниже 50-ти еще с февраля, подавая сигнал... читать дальше
.18 апреля 2019 года 11:22
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов демонстрируют негативную динамику. Контракты на Brent торгуются в районе отметки $71,3/bbl, фьючерсы на WTI снижаются до $63,5/bbl. Накануне были опубликованы официальные данные от Минэнерго США по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах,... читать дальше
.18 апреля 2019 года 10:51
"Приостановка повышения доходности UST’10 дала возможность для возобновления неагрессивного роста котировок евробондов развивающихся стран – доходность 10-леток Бразилии снизилась на 4 б.п. – до 5,31%, Мексики – на 2 б.п. - до 4,18%, Турции – на 15 б.п. – до 7,55% годовых. При этом "бенчмарки"... читать дальше
.18 апреля 2019 года 10:43
"Тестирование верхней границы диапазона 70-73 долл./барр. дается нефти тяжело. Вчера она не смогла закрепиться выше 72 долл./барр.- максимального с ноября 2018 г. уровня, не смотря на позитив от API и Китая. Статистика от Минэнерго США несколько спутала карты, т.к. данные оказались слабее... читать дальше
.18 апреля 2019 года 10:31
Цены на нефть Brent в среду успели переписать максимумы текущего года и заскочить чуть выше $72. В первой половине дня сырьевые площадки были поддержаны позитивной статистикой из Китая, напоминает начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин. Практически все... читать дальше
.18 апреля 2019 года 09:36
Американские фондовые индексы завершили торги в среду в незначительном "минусе". Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг снижаются. Цены на нефть эталонных марок в четверг слабо повышаются. читать дальше
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