Ближайшим значимым уровнем поддержки по золоту выглядит отметка $1250 - FxPro

"С начала года стоимость золота падала под давлением впечатляющего оптимизма на глобальных рынках, и сейчас мы наблюдаем продолжение этой тенденции. Обратите внимание, что рост доходности американских облигаций и многомесячные максимумы фондовых индексов, вероятно, послужили причиной дальнейшего резкого ослабления котировок Gold на этой неделе. Кроме того, против золота играют и сезонные факторы: исторически, ему редко удается подрастать в период с марта по август. Ближайшим значимым уровнем поддержки выглядит отметка 1250 - важный круглый уровень, через который, к тому же, сейчас проходит скользящая средняя MA200", - отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич.