Развитие спада возвращает в повестку дня нисходящий тренд по EUR/USD - FxPro

"Единая валюта со вчерашнего дня потеряла более 50 пунктов (0,4%) - до 1,1250: так она отреагировала на разочаровывающие оценки деловой активности показателя PMI. Статистика по Еврозоне оказалась заметно хуже ожиданий: так, Производственный индекс остается ниже 50-ти еще с февраля, подавая сигнал сокращений производства. Показатель для сферы услуг понизился с 53,3 до 52,5. Композитный PMI остается в опасной близости от 50-ти - уровня, который отделяет рост от спада. Отметим, что это не первый случай в этом году, когда евро подвергается распродаже после разочаровывающих данных PMI, которые считаются надежным индикатором деловой активности и подают инвесторам сигнал аж за несколько месяцев до выхода официальных данных. Рекомендуем следить за графиком: развитие спада возвращает в повестку дня нисходящий тренд по EUR/USD", - предупреждает аналитик FxPro Александр Купцикевич.