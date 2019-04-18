Российский рынок акций взял техническую передышку - БКС

"Российский индекс акций сегодня незначительно корректируется после достижения исторических максимумов, при этом снижение индекса Мосбиржи бумаг носит, скорее, технический характер, - отмечает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. - Внешний фон по- прежнему благоволит покупателям. Так, в торговых переговорах США и Китая наблюдается все больший прогресс: официальные представители двух стран заявляют о планах завершить переговорный процесс в начале мая, а подписание соглашения между главами стран Си Цзиньпином и Дональдом Трампом намечено на конец мая".

Конечно, реакция рынков будет во многом зависеть от параметров сделки, но снятие неопределенности может углубить настроения risk on, полагает эксперт БКС. Также он отметил, что российские компании, такие как Роснефть и Сбербанк, объявили о рекордных дивидендах, что также будет способствовать росту российского рынка, так как часть дивидендов будет реинвестироваться в акции. Хорошие корпоративные новости сегодня пришли от ритейлера X5 Retail Group, чистая розничная выручка эмитента выросла на 15,3% в годовом выражении по итогам I квартала 2019 г.

"Сегодня и в целом на протяжении апреля растут акции Россетей. Нам представляется, что это связано с возможным изменением дивидендной политики, одно из предложений - выплата в качестве дивидендов половины денежного потока. Кроме того, инвестиции компании в развитие достигли пика, это также может положительно сказаться на будущих дивидендных выплатах. О положительном восприятии российского риска говорят в целом успешные результаты по размещению ОФЗ Минфином РФ накануне. Ведомство привлекло 124,6 млрд руб. Кроме того, инвесторы ждут замедления темпов инфляции во второй половине года и вероятного смягчения монетарной политики Центробанком России", - заключает Сергей Суверов.