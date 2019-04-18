Сегодня российский рынок акций будет находиться в "тисках" негативного глобального фона - Альфа-банк

"Сегодня российский рынок акций будет находиться в "тисках" негативного глобального фона. Сегодняшний день – последний рабочий день на этой неделе для многих западных рынков, которые будут закрыты завтра в связи с пасхальными каникулами. Мы ожидаем, что российский рынок весь день будет преодолевать негативный глобальный фон и признаки фиксации прибыли накануне длительных выходных. Министерство Юстиции США сегодня на своем сайте обнародует отредактированную версию доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера", - отмечает старший аналитик Альфа-банка Джон Волш.