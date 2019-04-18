Ждем формирования книги заявок на новый выпуск Росбанка вблизи ставки купона 8,4% годовых - Уралсиб

Росбанк сегодня, с 11:00 до 15:00 мск, будет принимать заявки инвесторов на выпуск серии БО-002Р-05 объемом не менее 5 млрд руб. Бонд будет двухлетним и без оферты. В ходе премаркетинга индикативный диапазон купона был объявлен в размере 8,5–8,65% годовых, что транслируется в доходность 8,68–8,84% годовых и спред над кривой ОФЗ порядка 100–115 б.п. Росбанк на 99% принадлежит французскому Societe Generale и в России занимает 11-е место по величине активов. Эмитенту присвоены рейтинги «Ва1» от Moody’s, «ВВВ-» от Fitch, а также «ААА(RU)» от АКРА и «ruААА» от Эксперт РА.

"Кредитный портфель банка на 60% состоит из розницы, в которой, в свою очередь, существенную долю занимает ипотечный портфель (около 44%). Согласно отчетности по МСФО, за 2018 г. банк нарастил розничный портфель на 13% (ощутимо меньше, чем сектор в среднем), корпоративный – на 5%, активы – на 11%. Семьдесят четыре процента обязательств банка представлены депозитами (вклады населения за год увеличились на 15%, корпоративные депозиты – на 14%), на долю облигаций приходится около 10%, их объем почти вдвое покрыт имеющимися на балансе денежными средствами. Рентабельность капитала в 2017–2018 гг. составляла около 8%. По состоянию на 1 марта 2019 г. банк имел достаточно комфортные показатели по достаточности капитала и с запасом над минимумами с учетом буферов: Н1.1 был равен 8,7%, Н1.2 – 10,3%, Н1.0 – 13%. В январе нынешнего года Росбанк разместил трехлетний выпуск БО-002Р-04 под ставку купона 8,95% годовых. Сейчас на вторичном рынке он торгуется с доходностью 8,7% годовых (спред к ОФЗ 85 б.п.), но объемы сделок небольшие. Мы полагаем, что заявленный ориентир может быть немного снижен, до ставки купона 8,4% годовых. Вторичные торги новым бондом должны начаться 26 апреля", - указывает аналитик Уралсиба Ольга Стерина.