.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Ждем формирования книги заявок на новый выпуск Росбанка вблизи ставки купона 8,4% годовых - Уралсиб
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
18 апреля 2019 года 12:07

Ждем формирования книги заявок на новый выпуск Росбанка вблизи ставки купона 8,4% годовых - Уралсиб

Росбанк сегодня, с 11:00 до 15:00 мск, будет принимать заявки инвесторов на выпуск серии БО-002Р-05 объемом не менее 5 млрд руб. Бонд будет двухлетним и без оферты. В ходе премаркетинга индикативный диапазон купона был объявлен в размере 8,5–8,65% годовых, что транслируется в доходность 8,68–8,84% годовых и спред над кривой ОФЗ порядка 100–115 б.п. Росбанк на 99% принадлежит французскому Societe Generale и в России занимает 11-е место по величине активов. Эмитенту присвоены рейтинги «Ва1» от Moody’s, «ВВВ-» от Fitch, а также «ААА(RU)» от АКРА и «ruААА» от Эксперт РА.

"Кредитный портфель банка на 60% состоит из розницы, в которой, в свою очередь, существенную долю занимает ипотечный портфель (около 44%). Согласно отчетности по МСФО, за 2018 г. банк нарастил розничный портфель на 13% (ощутимо меньше, чем сектор в среднем), корпоративный – на 5%, активы – на 11%. Семьдесят четыре процента обязательств банка представлены депозитами (вклады населения за год увеличились на 15%, корпоративные депозиты – на 14%), на долю облигаций приходится около 10%, их объем почти вдвое покрыт имеющимися на балансе денежными средствами. Рентабельность капитала в 2017–2018 гг. составляла около 8%. По состоянию на 1 марта 2019 г. банк имел достаточно комфортные показатели по достаточности капитала и с запасом над минимумами с учетом буферов: Н1.1 был равен 8,7%, Н1.2 – 10,3%, Н1.0 – 13%. В январе нынешнего года Росбанк разместил трехлетний выпуск БО-002Р-04 под ставку купона 8,95% годовых. Сейчас на вторичном рынке он торгуется с доходностью 8,7% годовых (спред к ОФЗ 85 б.п.), но объемы сделок небольшие. Мы полагаем, что заявленный ориентир может быть немного снижен, до ставки купона 8,4% годовых. Вторичные торги новым бондом должны начаться 26 апреля", - указывает аналитик Уралсиба Ольга Стерина.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    Группа ЛСР


.
Лента аналитики
18 апреля 2019 года 15:33
По нефти пока нет чётких сигналов на коррекцию - ГК "ФИНАМ"
"Цены на нефть в четверг в первой половине дня торгуются нейтрально, и пока нет чётких сигналов на коррекцию. Котировки нефти марки Brent торгуются вблизи годовых максимумов, в районе 71,5$ за баррель", - отмечает эксперт ГК "ФИНАМ" Василий Олейник.    читать дальше
.
18 апреля 2019 года 14:22
Увеличение предложения толкает вниз котировки железной руды - Julius Baer
"Рынок железной руды продолжает внимательно следить за динамикой предложения, - комментирует руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Закрытия шахт после аварии на дамбе в Бразилии в прошлом январе, а также вызванные погодными условиями перебои в поставках...    читать дальше
.
18 апреля 2019 года 13:58
Сезон отчетности в США может принести положительные сюрпризы - Julius Baer
Аналитики фондового рынка ожидают сокращение прибыли на акцию на 2% по итогам I квартала 2019 года и на 4% - по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, что будет первым сокращением показателя за три года, отмечает руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрик Ланг. Тем...    читать дальше
.
18 апреля 2019 года 12:49
Ближайшим значимым уровнем поддержки по золоту выглядит отметка $1250 - FxPro
"С начала года стоимость золота падала под давлением впечатляющего оптимизма на глобальных рынках, и сейчас мы наблюдаем продолжение этой тенденции. Обратите внимание, что рост доходности американских облигаций и многомесячные максимумы фондовых индексов, вероятно, послужили причиной дальнейшего...    читать дальше
.
18 апреля 2019 года 12:38
Развитие спада возвращает в повестку дня нисходящий тренд по EUR/USD - FxPro
"Единая валюта со вчерашнего дня потеряла более 50 пунктов (0,4%) - до 1,1250: так она отреагировала на разочаровывающие оценки деловой активности показателя PMI. Статистика по Еврозоне оказалась заметно хуже ожиданий: так, Производственный индекс остается ниже 50-ти еще с февраля, подавая сигнал...    читать дальше
.
18 апреля 2019 года 11:22
Краткосрочные ориентиры на Brent - $70,5-$72,5/bbl - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки в ходе утренних торгов демонстрируют негативную динамику. Контракты на Brent торгуются в районе отметки $71,3/bbl, фьючерсы на WTI снижаются до $63,5/bbl. Накануне были опубликованы официальные данные от Минэнерго США по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах,...    читать дальше
.
18 апреля 2019 года 10:51
Ожидаем перехода к консолидации на рынке евробондов ЕМ - Промсвязьбанк
"Приостановка повышения доходности UST’10 дала возможность для возобновления неагрессивного роста котировок евробондов развивающихся стран – доходность 10-леток Бразилии снизилась на 4 б.п. – до 5,31%, Мексики – на 2 б.п. - до 4,18%, Турции – на 15 б.п. – до 7,55% годовых. При этом "бенчмарки"...    читать дальше
.
18 апреля 2019 года 10:43
Сегодня котировки Brent будут проторговывать середину диапазона 70-73 долл/барр. - Промсвязьбанк
"Тестирование верхней границы диапазона 70-73 долл./барр. дается нефти тяжело. Вчера она не смогла закрепиться выше 72 долл./барр.- максимального с ноября 2018 г. уровня, не смотря на позитив от API и Китая. Статистика от Минэнерго США несколько спутала карты, т.к. данные оказались слабее...    читать дальше
.
18 апреля 2019 года 10:31
Цены на нефть обновили максимумы и пошли вниз - БКС
Цены на нефть Brent в среду успели переписать максимумы текущего года и заскочить чуть выше $72. В первой половине дня сырьевые площадки были поддержаны позитивной статистикой из Китая, напоминает начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин. Практически все...    читать дальше
.
18 апреля 2019 года 09:36
Brent торгуется у $71,7 за баррель
Американские фондовые индексы завершили торги в среду в незначительном "минусе". Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг снижаются. Цены на нефть эталонных марок в четверг слабо повышаются.    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.