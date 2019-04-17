С технической точки зрения все тренды на графике индекса МосБиржи направлены вверх - Промсвязьбанк

"В среду российский фондовый рынок продолжил позитивную динамику, начатую днем ранее, несмотря на противоречивый внешний фон, - комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдн Зварич. - Так, из внешних факторов покупкам в наших активах способствовала лишь ситуация на европейских площадках, где основные индексы к вечеру прибавляли в пределах 0,7%. При этом в США индексы Dow Jones и S&P500 после первых часов торгов отступили на 0,1%. На рынке энергоносителей, несмотря на попытку ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в течение подняться выше 72 долларов и умеренно позитивную статистику по запасам углеводородов в Штатах, к вечеру наметилось коррекционное снижение, а потери достигали 0,2%. Проигнорировав данный фактор, к 18:00 мск индекс МосБиржи подтянулся на 0,3%, достигнув 2567 пунктов. Лидерами торгов X5 Retail Group, Русал и EN+, рост которых составил 5,1%, 3,3% и 3,2% соответственно. Из высоколиквидных бумаг выделим акции Газпрома, прибавившие чуть более 1%. Хуже рынка торговались Полиметал и Распадская, потерявшие более 2%. Отметим, что после ложного пробоя поддержки на уровне 2550 пунктов, рынок предпринимает попытку возобновления позитивной динамики. В среднесрочной перспективе мы видим потенциал для роста российского рынка, первой целью которого может стать отметка 2640 пунктов. При этом с технической точки зрения все тренды на графике индекса МосБиржи направлены вверх, что также говорит в пользу продолжения восходящей динамики".