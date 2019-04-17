Санкции на новый госдолг РФ некоторые иностранные фонды будут использовать для удачной покупки ОФЗ - опрос

Распродажу на рынке ОФЗ в случае введения санкций на новый госдолг РФ некоторые европейские и азиатские фонды планируют использовать для удачной покупки госбумаг, свидетельствуют данные опроса, проведенного аналитиками ING Bank в Лондоне среди порядка 20 крупный глобальных институциональных инвесторов в период с 8 по 12 апреля 2019 года.

Как говорится в обзоре главного экономиста ING Bank по РФ Дмитрия Долгина, представители отдельных фондов, которые особенно оптимистично относятся к рынку ОФЗ, даже ожидают ралли на вторичном рынке внутреннего госдолга и снижения доходностей где-то на 100 базисных пунктов.

Кроме того, в обзоре подчеркивается, что, по данным опроса, введение санкций на новый госдолг РФ для инвесторов является базовым сценарием, поэтому практически полностью учтено в стоимости ОФЗ теми фондами, которые держат эти бумаги в своих портфелях.

"Некоторые фонды с нетерпением ждут этого (введения санкций - прим. ИФ), так как это снизит неопределенность. Более того, это повысит привлекательность ОФЗ, не подпавших под санкции, особенно в случае первоначальной распродажи после введения санкций, связанной с соблюдением правовых норм", - говорится в обзоре.