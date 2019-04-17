Есть хорошие шансы для продолжения роста Индекса Мосбиржи в район 2600 пунктов - Алор Брокер

"Рынок акций с утра прибавил порядка 0,4%, но дальше залег в боковик. Все ждали открытия Америки, но и она пока сигналов на дальнейшее движение не дает: попытки уйти вниз не увенчались успехом, и после первого часа торгов за океаном небольшая просадка была выкуплена. Пока есть хорошие шансы для продолжения роста Индекса Мосбиржи в район 2600 пунктов. Не исключено даже, что часть спроса нерезидентов в ближайшие дни может перекинуться с рынка ОФЗ на более рисковый рынок акций. Во второй половине дня пытается отскочить Сбербанк после четырех дней снижения. Вполне возможно, что это станет возобновлением фазы роста акций крупнейшего российского банка. Продолжается рост "Газпрома", который подошел к отметке 165 руб, и здесь нужно проявлять осторожность - бумага может скорректироваться, несмотря на имеющийся потенциал дальнейшего подъема. Среди других "голубых фишек" позитивно смотрим на "Роснефти" и "Новотэк", которые, на наш взгляд, еще не полностью отыграли нынешние высокие цены на нефть", - комментирует ситуацию аналитик Алор Брокер Евгений Корюхин.