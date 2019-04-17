Покупки золота центральными банками не оказывают заметного влияния на котировки - Julius Baer

Конъюнктура на рынке золота в настоящий момент выглядит довольно сложной, полагает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. Улучшение настроений на финансовых рынках на фоне превосходящей ожидания экономической статистики остается негативным фактором для металла. Как только котировки во вторник пробили уровень 1 280 долл. США за унцию, технические трейдеры начали продавать драгоценный металл, и негативное давление на цены усилилось.

"Ослабление цен, по нашим оценкам, не является неожиданностью, поскольку их текущая динамика полностью отражает статус золота как актива "тихой гавани". Как только уход от рисков усиливается, драгоценный металл дорожает, и наоборот. На этом фоне мы по-прежнему считаем, что долгосрочное восстановление золота продолжается, и оно возобновится позже в текущем году вместе с ослаблением курса доллара, и в начале следующего года благодаря увеличению спроса на безопасные активы. В отсутствие последнего покупки драгметалла центральными банкам оставались на высоком уровне, особенно в развивающихся странах. ЦБ России наращивал запасы золота каждый месяц в течение последних четырех лет, при этом сокращая вложения в гособлигации США. Китайский центробанк недавно вернулся на рынок: покупки продолжаются в течение четырех последних месяцев", - комментирует эксперт Julius Baer.

По оценкам Карстена Менке, в активности отдельных центральных банков на рынке золота есть политический аспект. Это особенно актуально для стран, которые концентрируются на американском долларе, как основной мировой резервной валюте, но время от времени переключаются на золото для демонстрации своих антиамериканских настроений. "Тогда как предполагаемая продажа золота из резервов Венесуэлы в последнее время регулярно появлялась в заголовках новостей, мы считаем, что активность мировых цетробанков на рынке не оказывает большого влияния на котировки, поскольку она является довольно предсказуемой. В целом, мы сохраняем позитивный взгляд на драгоценный металл", - заключает эксперт.