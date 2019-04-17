Мы подтверждаем прогноз средней цены Brent на 2019 г. в размере 70 долл. за баррель - ИК "Велес Капитал"

"Баланс на рынке нефти сейчас практически полностью зависит от действий Саудовской Аравии, которая в ручном режиме меняет собственный объем добычи в зависимости от конъюнктуры. Текущий дефицит на рынке полностью объясняется действиями ОПЕК, которые снизили добычу выше установленного рамками ОПЕК+ уровня. Мы ожидаем в скором времени реакции президента США Дональда Трампа на проводимую политику ОПЕК, и не исключаем сценария, при котором Саудовская Аравия примет решение увеличить добычу, чтобы устранить дефицит на рынке нефти. Мы подтверждаем прогноз средней цены Brent на 2019 г. в размере 70 долл. за баррель и сохраняем позитивный взгляд на акции компаний нефтегазового сектора, отмечая высокий потенциал роста большинства бумаг", - отмечает ведущий аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров.