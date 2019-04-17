Базовым сценарием на второй квартал нам видится закрепление цен на золото выше 1300 долл./унц. - Промсвязьбанк

"Формирование ожиданий смягчения политики ФРС и временности спада инфляции в развитых странах способствовало притоку в золотые ETF и росту стоимости золота в 1кв, однако восстановление спроса на рисковые активы и крепость доллара сдержали повышение котировок. Базовым сценарием на второй квартал нам видится закрепление цен на золото выше 1300 долл./унц. в условиях предполагаемого усиления опасений по поводу ухудшения экономических условий в ключевых экономиках и снижения ключевой ставки в США", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.