Рекомендация по дивидендам Сбербанка за 2018 г. в контексте текущих показателей вызывает разочарование - "ВТБ Капитал"

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды за 2018 г. в размере 16 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акцию (исходя из коэффициента 43,45%), что предполагает дивидендную доходность акций в 6,9% и 7,9% соответственно, указывают аналитики ВТБ Капитала. Дата закрытия реестра для целей выплаты дивидендов – 13 июня. Обозначенный коэффициент дивидендных выплат соответствует медианному значению между показателем за 2017 г. (38%) и целевым показателем на следующий год (50%), подтвержденным предправления банка.

"Объявленный размер дивидендов в пересчете на акцию оказался ниже нашего прогноза (18 руб.) и консенсус-прогноза Bloomberg по состоянию на 16 апреля (17,7 руб.). Для нас это стало разочарованием, особенно учитывая, что, по нашим оценкам, к концу апреля коэффициент CET1 Сбербанка достигнет целевых 12,5% (даже с учетом завершения сделки по продаже DenizBank, которое, как мы ожидаем, состоится во 2к19). На наш взгляд, ввиду нежелания руководства банка распределить накопленный капитал дивиденды по итогам 2019 г. могут не превысить 20 руб. на акцию (исходя из коэффициента дивидендных выплат в 50%), что предполагает дивидендную доходность на 12-месячном горизонте всего в 15,4%. Несмотря на негативный риск с точки зрения нашего прогноза по дивидендам, наша оценка прогнозной цены обыкновенных акций Сбербанка на 12-месячном горизонте остается без изменений (360 руб.), предполагая полную доходность в 59%. Исходя из этого, в отношении данной бумаги мы подтверждаем рекомендацию Покупать", - отмечают эксперты ВТБ Капитала.