Доходность по гособлигациям США растет вопреки текущей конъюнктуре - Julius Baer

Дходность по эталонным 10-летним гособлигациям США поднялась до 2,60% несмотря на активное давление на американский Федрезерв с целью возобновления регулятором покупки активов и снижения процентных ставок, - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов, Julius Baer Маркус Алленшпах Президент США Дональд Трамп, который, как известно, измеряет успехи своей экономической политики по динамике индекса Dow Jones, открыто потребовал от председателя ФРС Джерома Пауэлла снизить ставки и покупать казначейские бумаги. По мнению Трампа, фондовый рынок должен продолжить рост, чтобы повысить его шансы на переизбрание в следующем году. Давление на ФРС США также происходит со стороны Демократической партии, которая хочет, чтобы центробанк профинансировал экологическую программу Green New Deal или "Зеленый новый курс". В итоге, регулятор, по всей видимости, уступает перед всеми этими призывами: опубликованный на прошлой неделе протокол последнего заседания совета управляющих регулятора демонстрирует, что некоторые из его членов выступают за стабилизацию среднего уровня резервов путем возобновления покупки казначейских облигаций. То есть ФРС должен начать покупки бумаг с конца текущего года.

"Принимая во внимание оказываемое на Федеральный резерв давление, рост доходностей на рынке является довольно примечательным. Мы сохраняем позицию, что инвесторы не получают компенсацию за риск по облигациям с большими сроками погашения. Стабилизация экономического роста во II квартале и низкий уровень дефолтов повышают привлекательность бумаг спекулятивного и низкого инвестиционного уровней", - заключает Маркус Алленшпах.