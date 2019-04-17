Вероятность движения рубля в сторону 63 за доллар остаётся высокой - "Открытие Брокер"

"Отечественная валюта продолжает укрепление на фоне повышенного спроса на ОФЗ. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4600 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,98%, недельная осталась на уровне 8,00%, а месячная - 8,16%. Вновь фактор размещения ОФЗ "гонит" рубль в наступление против конкурентов. 17 апреля Минфин проводит размещение трёх выпусков. На первом аукционе инвесторам были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26226 с погашением 7 октября 2026 года. Размещённый объём выпуска составил 85,117 млрд рублей по номиналу при спросе 132,132 млрд рублей и средневзвешенной доходности 8,23%. Таким образом, от ещё более сильного укрепления рубль удерживают покупки валюты в рамках бюджетного правила, но и при этом факторе вероятность движения в сторону 63 за доллар остаётся высокой", - полагает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.