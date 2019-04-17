На горизонте квартала ожидаем, что пара доллар/рубль большую часть времени проведет в диапазоне 63-67 - Промсвязьбанк

"По итогам 1 квартала 2019 года российский рубль прибавил против доллара 6,2%, продемонстрировав лучшую динамику среди основных конкурентов в группе валют EM. К началу 2 квартала при ценах на нефть вблизи 70 долл./барр. и текущем уровне макроэкономических показателей, согласно нашей модели, справедливый курс пары доллар рубль находится ниже отметки в 63 руб./долл. Однако, на наш взгляд, рассчитывать на реализацию потенциала роста рубля в полной мере проблематично на фоне сохраняющихся санкционных рисков. В ближайшее время высока вероятность введения второго раунда санкций к РФ за химоружие. Содержание данного пакета пока не понятно. Помимо этого, в Сенате США есть два законопроекта, предполагающих ужесточение санкций к РФ (DETER Act и DASKA Act), по которым в любой момент может начаться работа (например, публичные слушания с участием приглашенных экспертов). Начиная с середины 2 квартала счет текущих операций РФ сезонно ухудшается, и, уже начиная с мая, объемы покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила могут перекрывать положительное сальдо текущего счета. В базовом сценарии мы не ждем активизации санкционной истории, предполагая, что в первой половине 2 квартала пара доллар/рубль может поставить минимумы этого года с последующим возобновлением умеренного давления на рубль к концу квартала. На горизонте квартала мы ожидаем, что пара доллар/рубль большую часть времени проведет в диапазоне 63-67 руб./долл. Прогноз на конец года (70 руб./долл.) мы сохраняем", - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.