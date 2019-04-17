Повышаем целевой таргет по индексу МосБиржи на этот год с 2640 до 2750 пунктов - Промсвязьбанк

"Индекс МосБиржи в начале года возобновил повышение и обновил исторические максимумы при поддержке улучшения настроений на мировых рынках и возврата котировок Brent выше 70 долл./барр. Способствовал росту рынка и уход на второй план геополитических факторов: как внешних (рынки верят в достижение, в том или ином виде, торгового соглашения между США и КНР, риски «жесткого» сценария Brexit, как минимум отодвинуты на 2П2019), так и внутренних (вероятность реализации "жестких" секторальных санкций заметно снизилась, а потенциальная угроза санкций на новый долг, напротив, способствует текущему спросу на российские активы). Технически рынок выглядит перегретым, но, по нашему мнению, российский рынок акций остается очень привлекательным по фундаментальным метрикам, в первую очередь, по дивидендной доходности. Сценарий сохранения низкой страновой премии в условиях приближения к дивидендному сезону позволяет рассчитывать на продолжение движения индекса МосБиржи в направлении полной фундаментальной оцененности. Мы по-прежнему не склонны ожидать реализации всего потенциала фундаментального роста рынка в обозримой перспективе, однако более позитивно оцениваем развитие ситуации на внешних рынках в ближайшие месяцы и повышаем наш целевой таргет по индексу МосБиржи на этот год с 2640 до 2750 пунктов. Вероятность ухудшения ситуации в мировой экономике и повышения волатильности на внешних рынках во втором полугодии мы по-прежнему оцениваем как очень высокую, что заставляет нас придерживаться весьма консервативного взгляда на рынок на конец года и рекомендовать фокусироваться на инвестициях в наиболее ликвидные бумаги и крепкие дивидендные идеи"., - комментирует ситуацию начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.