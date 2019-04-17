Рост цен рублевых облигаций во II квартале 2019 года продолжится - Промсвязьбанк

"Во II квартале 2019 года мы ожидаем, что рост цен рублевых облигаций продолжится. Основными драйверами будут выступать покупки нерезидентов и спрос локальных игроков на ожиданиях снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Санкционные риски для ОФЗ на ближайший квартал оцениваем как нейтральные (не ждем усиления). Целевым ориентиром по доходности для 10-летних ОФЗ, на наш взгляд, выступает уровень 8,10–8,20% годовых. В качестве инвестиционных идей рекомендуем покупку новых ОФЗ серии 26226 (7,6 лет) и 26227 (5,3 года), которые предлагают премию до 10 б.п. к нормализированной кривой доходности гособлигаций", - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.