Нефть и фактор налогового периода развивают укрепление рубля - БКС

"К середине недели рублю удается укрепиться до уровней выше 64. В условиях комфортных рыночных "аппетитов к риску" для российской валюты растущей нефти и налоговому периоду удается стать драйверами укрепления курса. Настроения на рынках хотя и получают разнонаправленные сигналы, но остаются условно позитивными. Базисом для "risk on" на неделе становятся, с одной стороны, результаты корпоративной отёчности американских компаний - пока что ни одна из компаний не преподнесла инвесторам существенно негативных сюрпризов. С другой стороны, макроэкономическая статистика по Китаю снова характеризуется неожиданным позитивом. Китайский ВВП в 1 кв. 2019 года вырос на 6,4% г/г, что оказалось выше ожиданий рынка в 6,3% г/г. Промышленность и розничная торговля также демонстрируют достойный рост (промышленность в 1кв +6,5% г/г, розничная торговля +8,3% г/г). Такие данные статистики позволяют полагать, что тревожность рынков за Китай может несколько снизиться. В свою очередь заметим, что квартальные данные по темам роста экономики Поднебесной свидетельствуют о том, что все же Китай продолжает свое замедление, которое, как показывает последняя статистика, имеет плавный характер. Китайская поддержка сегменту emerging markets сейчас в некоторой степени может сдерживаться турецким фактором, волатильность в котором продолжает вселять опасения в настроения участников рынка. Тем не менее, мы считаем, что условный оптимизм в сегменте развивающихся рынков сохранится в ближайшей недельной перспективе. В результате пока на рынках не видно "моментных" триггеров для сворачивания рисковых операций, рубль концентрируется на поддержке со стороны нефтяного рынка и налогового периода. Нефтяным котировкам удается преодолеть отметку в 72$, и мы считаем, что в нефти сохраняется потенциал для продолжения роста в ближайшие недели. Дополнительным фактором поддержки рублёвого актива в очередной раз становятся аукционы Минфина. На первой части аукциона министерству удалось разместить бумаги со сроком погашения в 2026 году на 85 млрд руб., при наличии масштабного переспроса (совокупный спрос составил 132,1 млрд руб.). Вторая часть аукциона по размещению "длинных" бумаг также проходит успешно. Сохранение таких объемов спроса в российских активах позволяет полагать, что существенная часть данного спроса продолжает формироваться нерезидентами. В краткосрочной перспективе ожидаем формирования курса рубля в диапазоне 63,7-64,5 за доллар", - комментирует ситуацию главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.