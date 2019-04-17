.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Нефть и фактор налогового периода развивают укрепление рубля - БКС
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
17 апреля 2019 года 15:45
Нефть и фактор налогового периода развивают укрепление рубля - БКС
"К середине недели рублю удается укрепиться до уровней выше 64. В условиях комфортных рыночных "аппетитов к риску" для российской валюты растущей нефти и налоговому периоду удается стать драйверами укрепления курса. Настроения на рынках хотя и получают разнонаправленные сигналы, но остаются условно позитивными. Базисом для "risk on" на неделе становятся, с одной стороны, результаты корпоративной отёчности американских компаний - пока что ни одна из компаний не преподнесла инвесторам существенно негативных сюрпризов. С другой стороны, макроэкономическая статистика по Китаю снова характеризуется неожиданным позитивом. Китайский ВВП в 1 кв. 2019 года вырос на 6,4% г/г, что оказалось выше ожиданий рынка в 6,3% г/г. Промышленность и розничная торговля также демонстрируют достойный рост (промышленность в 1кв +6,5% г/г, розничная торговля +8,3% г/г). Такие данные статистики позволяют полагать, что тревожность рынков за Китай может несколько снизиться. В свою очередь заметим, что квартальные данные по темам роста экономики Поднебесной свидетельствуют о том, что все же Китай продолжает свое замедление, которое, как показывает последняя статистика, имеет плавный характер. Китайская поддержка сегменту emerging markets сейчас в некоторой степени может сдерживаться турецким фактором, волатильность в котором продолжает вселять опасения в настроения участников рынка. Тем не менее, мы считаем, что условный оптимизм в сегменте развивающихся рынков сохранится в ближайшей недельной перспективе. В результате пока на рынках не видно "моментных" триггеров для сворачивания рисковых операций, рубль концентрируется на поддержке со стороны нефтяного рынка и налогового периода. Нефтяным котировкам удается преодолеть отметку в 72$, и мы считаем, что в нефти сохраняется потенциал для продолжения роста в ближайшие недели. Дополнительным фактором поддержки рублёвого актива в очередной раз становятся аукционы Минфина. На первой части аукциона министерству удалось разместить бумаги со сроком погашения в 2026 году на 85 млрд руб., при наличии масштабного переспроса (совокупный спрос составил 132,1 млрд руб.). Вторая часть аукциона по размещению "длинных" бумаг также проходит успешно. Сохранение таких объемов спроса в российских активах позволяет полагать, что существенная часть данного спроса продолжает формироваться нерезидентами. В краткосрочной перспективе ожидаем формирования курса рубля в диапазоне 63,7-64,5 за доллар", - комментирует ситуацию главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.
.
17 апреля 2019 года 18:45
Конъюнктура на рынке золота в настоящий момент выглядит довольно сложной, полагает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. Улучшение настроений на финансовых рынках на фоне превосходящей ожидания экономической статистики остается негативным фактором для... читать дальше
.17 апреля 2019 года 18:03
Мы подтверждаем прогноз средней цены Brent на 2019 г. в размере 70 долл. за баррель - ИК "Велес Капитал"
"Баланс на рынке нефти сейчас практически полностью зависит от действий Саудовской Аравии, которая в ручном режиме меняет собственный объем добычи в зависимости от конъюнктуры. Текущий дефицит на рынке полностью объясняется действиями ОПЕК, которые снизили добычу выше установленного рамками... читать дальше
.17 апреля 2019 года 17:47
Базовым сценарием на второй квартал нам видится закрепление цен на золото выше 1300 долл./унц. - Промсвязьбанк
"Формирование ожиданий смягчения политики ФРС и временности спада инфляции в развитых странах способствовало притоку в золотые ETF и росту стоимости золота в 1кв, однако восстановление спроса на рисковые активы и крепость доллара сдержали повышение котировок. Базовым сценарием на второй квартал... читать дальше
.17 апреля 2019 года 17:31
Дходность по эталонным 10-летним гособлигациям США поднялась до 2,60% несмотря на активное давление на американский Федрезерв с целью возобновления регулятором покупки активов и снижения процентных ставок, - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов, Julius Baer Маркус... читать дальше
.17 апреля 2019 года 15:53
Американский институт нефти (API) вчера опубликовал данные о том, что товарные запасы углеводородного сырья в США за неделю к 12 апреля сократились на 3,1 млн барр. - до 452,7 млн барр.; Управление энергетической информации (EIA) по итогам предыдущей недели зафиксировало их на уровне 456,5 млн... читать дальше
.17 апреля 2019 года 12:36
"В середине недели нефтяные котировки преодолели отметку $72 за баррель, - констатирует инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. - При этом мы видим потенциал для развития повышательного тренда. На наш взгляд, практически безупречное исполнение сделки ОПЕК+, сезонный рост спроса и... читать дальше
.17 апреля 2019 года 11:30
"Нефть превысила отметку 72 долл./бар. Поддержку нефтяным ценам оказали неожиданно сократившиеся запасы нефти в США, по данным Американского института нефти (-3 млн. бар.). Сегодня в фокусе рынка будут данные по запасам от Минэнерго США. В остальном цены на нефть также реагируют на общий... читать дальше
.17 апреля 2019 года 10:46
Российская валюта во вторник оказалась одним из лидеров на мировом валютном рынке, продолжая пользоваться снижением накала санкционной риторики и высокими ценами на "черное золото", отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский. "Все большую поддержку рублю начинает... читать дальше
.17 апреля 2019 года 10:22
Нефтяные котировки накануне продолжили движение наверх. Масштаб восходящего движения был незначительным, тем не менее, фьючерсы Brent все-таки успели переписать максимумы этого года, и котировки вплотную приблизились к отметке $72, констатирует начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС... читать дальше
.17 апреля 2019 года 09:44
Американские фондовые индексы завершили умеренным ростом сессию во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в среду. Нефть дорожает в среду. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.