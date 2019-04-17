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17 апреля 2019 года 15:17
Справедливой для МОЭСК 001Р-01 видим доходность около 8,85%, что предполагает купон 8,65% - Уралсиб
МОЭСК после двухлетнего перерыва возвращается на долговой рынок, предлагая новый выпуск биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом 8 млрд руб., констатируют аналитики Уралсиба Срок обращения составляет 3,5 года, оферта не предусмотрена. Ориентир по ставке первого купона находится в диапазоне 8,6–8,7%, что соответствует доходности в размере 8,79–8,89%. Сбор заявок инвесторов пройдет сегодня, с 11:00 до 16:00 мск, а размещение на бирже предварительно запланировано на 23 апреля. Эмитент имеет кредитные рейтинги от всех трех международных агентств: ВВ/Ва1/ВВ+ от S&P, Moody’s и Fitch, а также AAA(RU) от российского агентства "АКРА". МОЭСК является дочерней структурой холдинга Россети (ВВВ-/Ваа3/-). Компания оказывает услуги по передаче и распределению электроэнергии гарантирующим поставщикам, энергосбытовым компаниям и прямым потребителям – участникам оптового и розничного рынка электроэнергии, а также осуществляет технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям. МОЭСК работает на территории Москвы и Московской области, конечными потребителями ее услуг являются порядка 20 млн человек. В 2018 г. выручка компании выросла на 6,0% до 159,5 млрд руб., в том числе выручка от передачи электроэнергии – на 5,1% до 145,4 млрд руб., выручка от услуг по присоединению к электросетям – на 26,7% до 9,0 млрд руб. Последняя увеличивается опережающими темпами по мере расширения капитального строительства, тогда как основной прирост выручки от передачи электроэнергии был обеспечен за счет повышения тарифов. Скорректированная на неденежные статьи EBITDA увеличилась на 13,4% до 43,5 млрд руб., в результате чего рентабельность по скорректированной EBITDA прибавила 1,8 п.п., достигнув 27,3%. Чистая прибыль за 2018 г. составила 6,6 млрд руб. По итогам прошлого года компания несколько уменьшила долговую нагрузку – показатель Чистый долг/EBITDA снизился на 0,2х до 2,0х, что обусловлено в первую очередь ростом EBITDA, тогда как чистый долг сократился лишь на 1,1 млрд руб. до 84,8 млрд руб. При этом значительно выросла доля краткосрочного долга (с 3,2% до 24,9%) из-за привлечения краткосрочных банковских кредитов (8,8 млрд руб.) и приближения сроков оферт по облигационным займам (14,0 млрд руб.). Что касается последних, то у компании есть все шансы оставить эти "бонды" в рынке, установив адекватные ставки купонов. Несмотря на то что уровень долговой нагрузки МОЭСК несколько выше, чем у публичных генерирующих компаний, а также у ФСК ЕЭС (1,6) и материнской компании "Россети" (1,6), не ожидается, что у нее могут возникнуть сложности с рефинансированием. Крупнейшими кредиторами МОЭСК являются госбанки. "Ориентир по доходности нового выпуска МОЭСК 001Р-01 соответствует спреду к кривой ОФЗ 90–100 б.п. У эмитента в обращении находятся семь выпусков локальных облигаций, однако все они неликвидны. Поэтому для определения справедливой доходности нового бонда мы будем ориентироваться на МОЭК 001Р-02, книга заявок по которому была собрана вчера. Обе компании работают в Московском регионе и оказывают услуги по передаче энергии (МОЭК – тепловой, МОЭСК – электрической) и технологическому присоединению к сетям. Компании близки по объему выручки, однако активы МОЭСК на 40% больше, также последняя выигрывает по уровню рентабельности по EBITDA (27,3% в 2018 г. против 16,3%) и имеет более благоприятную срочную структуру долга, но выглядит хуже с точки зрения долговой нагрузки (2,0 против 0,8 у МОЭК). Исходя из этого, мы полагаем, что облигации компаний должны торговаться приблизительно с одинаковыми спредами к кривой ОФЗ. Установленная вчера ставка купона по МОЭК 001Р-02 (8,45%) означает премию к ОФЗ в размере 95 б.п. Таким образом, справедливой для МОЭСК 001Р-01 мы видим доходность около 8,85%, что предполагает купон 8,65%, то есть в середине маркетингового диапазона. При этом на волне успеха последних размещений эмитентов долгового рынка мы не удивимся, если книга заявок будет закрыта по нижней границе ориентира", - заключают в Уралсибе.
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Компании упоминаемые в новости: МОЭСК
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