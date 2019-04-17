Еженедельные данные EIA по запасам нефти зафиксируют их снижение - Sberbank CIB

Американский институт нефти (API) вчера опубликовал данные о том, что товарные запасы углеводородного сырья в США за неделю к 12 апреля сократились на 3,1 млн барр. - до 452,7 млн барр.; Управление энергетической информации (EIA) по итогам предыдущей недели зафиксировало их на уровне 456,5 млн барр. Суточный импорт нефти в США за неделю к 12 апреля сократился на 0,6 млн барр. - до 6,6 млн барр., а суточная нефтепереработка немного увеличилась - на 0,03 млн барр. Данные по нефтепродуктам неоднозначны, обращает внимание специалист Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, Михаил Шейбе: запасы бензина уменьшились на 3,6 млн барр., а дистиллятов увеличились на 2,3 млн барр. Рынок обнадежило первое с начала апреля сокращение запасов нефти: после публикации данных API баррель Брент подорожал почти на $0,3 - до $72,0.

Теперь инвесторы ждут публикации еженедельных данных EIA по запасам нефти, которые выйдут сегодня в 17:30 мск. Консенсус-прогноз Bloomberg предполагает рост запасов нефти на 2,3 млн барр. и сокращение запасов бензина и дистиллятов соответственно на 2,3 млн барр. и 1 млн барр.

"Мы ожидаем, что отчет EIA продемонстрирует сокращение запасов нефти примерно на 3-4 млн барр. на фоне увеличения нефтепереработки, сокращения импорта и роста экспорта. Неоднозначные данные по нефтепродуктам, на наш взгляд, вряд ли сыграют сегодня заметную роль для динамики цен на нефть. Мы ожидаем, что совокупные запасы нефти и нефтепродуктов (без учета стратегических резервов) немного уменьшатся за счет сокращения запасов нефти. В целом статистика EIA, вероятно, будет благоприятной для котировок Брент, которые, как мы полагаем, во второй половине дня могут пробить важное сопротивление на отметке $72,68/барр. (уровень коррекции Фибоначчи 61,8% относительно октябрьской коррекции) и, возможно, закрепятся ближе к $73/барр. Эти ожидания подкрепляются опубликованными сегодня утром данными по ВВП Китая за 1К19. Этот показатель вырос на 6,4% против ожидавшихся 6,3%. Темпы роста промышленного производства в Китае также превысили прогнозы, составив 8,5%. Отметим, что, согласно данным статистического ведомства Китая, объем нефтепереработки в стране в марте составил 12,5 млн барр./сут, что ниже зафиксированных в январе-феврале 12,7 млн барр./сут. Сегодня среди макроэкономических публикаций в центре внимания будут "Бежевая книга" ФРС США, а также данные по инфляции в Великобритании и еврозоне, в США выйдут отчет по ипотечному кредитованию от MBA, данные по оптовым запасам и балансу внешней торговли", - отмечает специалист Sberbank Investment Research.