Высокий спрос на ОФЗ и активный рост нефти вызвали резкое укрепление рубля - БКС

"Пара USD/RUB на открытии резко ушла вниз, обновив месячный минимум, после чего начала предпринимать коррекционные попытки, - комментирует эксперт "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. - Пара EUR/RUB на старте сессии попыталась уйти вверх, но затем несколько раз переписала месячный минимум, консолидируясь около уровня вчерашнего закрытия и демонстрируя более сильную динамику на фоне роста евро на внешнем рынке. В конце предыдущей сессии рубль продемонстрировал резкий восходящий импульс, закрывшись вблизи месячных максимумов по отношению к доллару и евро. И сегодня на открытии они были обновлены, после чего российская валюта перешла к сдержанной коррекции, торгуясь в умеренном плюсе".

По мнению эксперта, возобновлению активного роста рубля способствовала устойчивая позитивная динамика нефти, а также вероятный приток средств иностранных инвесторов, направленный на покупку российских долговых бумаг.

"В целом на мировых рынках наблюдается в основном позитивный настрой, спрос на глобальные рисковые активы был поддержан порцией статистики по китайской экономике, т. к. показатели в большинстве своем превысили прогнозы, демонстрируя восстановление восходящего экономического тренда Китая. Это снизило опасения по поводу замедления роста мировой экономики. Правда, вместе с этим тают и надежды на ослабление монетарной политики ключевых ЦБ, что до этого являлось чуть ли не основным драйвером роста глобальных рисковых активов", - заключает Дмитрий Бабин.