Существенное укрепление рубля создает риски не менее существенной коррекции в случае возобновления санкционной риторики - ИК "Велес Капитал"

Отечественной валюте благоволит благоприятный внешний фон, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Так, утренняя позитивная макростатистика из Китая улучшила настроения инвесторов и их аппетит к риску на глобальных площадках. В результате доллар слабеет как к большинству валют на развивающихся рынках, так и к корзине основных валют по индексу DXY. Также поддержку нацвалюте оказывают котировки нефти, закрепившиеся после прогноза API о снижении недельных запасов нефти в США и сильной статистики из Китая выше 72 долл. за баррель марки Brent.

На внутреннем рынке баланс ликвидности также играет в пользу рубля. Уровень валютной ликвидности сохраняется комфортным, тогда как спрос на рублевую ликвидность со стороны отдельных участников рынка остается повышенным. Уже после первых платежей ставка MosPrime o/n превысила отметку в 8% годовых, и в течение ближайшей недели спрос на рублевые средства в рамках уплаты основных налоговых платежей достигнет пика.

"При сохранении текущего аппетита инвесторов к риску на глобальных площадках и отсутствии рисков реализации санкционных угроз против российского банковского сектора и суверенного долга рубль уже в ближайшее время может обновить мартовский максимум (63,63 руб.). Более того, в случае закрепления на данном уровне, продажи валютной выручки в рамках подготовки к налоговым платежам могли бы приблизить пару доллар/рубль к отметке в 63 руб., вернув таким образом российскую валюту к уровням начала августа 2018 г., предшествовавшим появлению санкционных рисков против российских госбанков. Тем не менее, рубль за последнее время еще больше увеличил свой отрыв по укреплению с начала года среди других валют EM, что потенциально создает риски не менее существенной коррекции в случае возобновления санкционной риторики", - резюмирует эксперт ИК "Велес Капитал".