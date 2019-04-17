В апреле российский бюджет может получить более 1,8 трлн руб. в виде налогов, что окажет поддержку рублю - Банк "Санкт Петербург"

"Рубль растет к доллару США вместе с другими валютами развивающихся стран, торгуясь ниже 64 руб./$. Локальную поддержку рублю оказывает растущая цена нефти и налоговый период в РФ. Следующая важная дата апрельского налогового периода – 25 апреля. В этот день компании заплатят основные налоги – НДС, акцизы, НДПИ (около 940 млрд руб.). Завершится налоговый период уплатой налога на прибыль 29 апреля, мы оцениваем объем выплат в 250 млрд руб. Таким образом, в этом месяце российский бюджет может получить более 1,8 трлн руб. в виде налогов, что может оказать поддержку рублю. При этом в прошлом месяце совокупные налоговые платежи составили около 2,6 трлн руб. Поэтому влияние экого фактора поддержки российской валюты будет менее выраженным в апреле", - отмечают в Банке "Санкт Петербург".