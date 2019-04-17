Индекс страха тает, а рубль наращивает обороты - FxPro

"На финансовых рынках сохраняется тяга в рисковые активы, за счет чего рубль продолжает набирать позиции, - указывает аналитик FxPro Александр Купцикевич. - USD/RUB и EUR/RUB вернулись в область многомесячных минимумов, откуда разворачивались к росту в конце марта. В последние дни российская валюта усиливала свой отрыв в основных парах, укрепившись с начала года на 8.8%, в то время как ближайшие последователи - мексиканский песо и украинская гривна - прибавляют лишь по 4%. Один из главных "отстающих" этого года, турецкая лира, несколько отыграла потери предыдущих дней на фоне общей тяги в доходные активы. Важно понимать, что доллар провалился под 64, а евро - под 72.50. Трейдерам следует внимательно следить за динамикой рубля вблизи этих ключевых отметок.

Развитие снижения от этих уровней способно вызвать сильное движение на рынках, нацелив, согласно теханализу, EUR/RUB в область 70, а USD/RUB - к 62".

Однако важно понимать, что рынки в настоящий момент выглядят слишком беззаботными, подчеркивает эксперт FxPro. Индекс VIX, "индекс страха" опустился до 12 - минимального значения с октября прошлого года. Последняя история показывает, что фондовые рынки (в частности, S&P500) на протяжении последних 2-4 недель разворачиваются к снижению, вдохновленные падением VIX к столь низким значениям.

По мнению аналитиков FxPro, несмотря на успехи рубля и бравурную поступь рисковых активов, стоит сохранять осторожность в отношении дальнейших перспектив. Вполне может оказаться, что потенциал укрепления исчерпан, а в котировки заложены чересчур оптимистичные ожидания.