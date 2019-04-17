.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рекомендуем покупать среднесрочные ОФЗ вместе с покупкой CCS - Райффайзенбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
17 апреля 2019 года 12:52
Рекомендуем покупать среднесрочные ОФЗ вместе с покупкой CCS - Райффайзенбанк
"На сегодняшних аукционах по классическим бумагам Минфин вновь наращивает дюрацию, предлагая 7,5-летние ОФЗ 26226 и 15-летние ОФЗ 26225, сделки по которым на вторичном рынке сегодня с утра проходили с YTM 8,21% и YTM 8,49% соответственно. За неделю, прошедшую с предшествующего аукциона, доходности вдоль кривой ОФЗ опустились на 5 б.п., в то же время на других рынках GEM преобладала негативная ценовая динамика вслед за повышением доходностей UST (на 5-10 б.п. вдоль всей кривой). Основную поддержку рынку ОФЗ оказывают уход на второй план темы санкций (отсутствие новостей воспринимается как хорошая новость), укрепление рубля (что вызывает ожидания смягчения монетарной политики ЦБ РФ до конца этого года), а также огромный спрос на аукционах (хотя он обходит стороной вторичный рынок, но оказывает психологическую поддержку). Такой фон предполагает появление огромного спроса (более 100 млрд руб.) и на сегодняшних аукционах. В пользу этого выступает также неудовлетворенный спрос на предшествующем аукционе (55 млрд руб.). Кроме того, на вчерашнем аукционе ЦБ РФ банки не смогли удовлетворить свою потребность в КОБР в полном объеме (неудовлетворенный спрос составил 240 млрд руб.), часть этой потребности может присутствовать у системно значимых банков для пополнения ВЛА, что может поддержать спрос на среднесрочные ОФЗ (т.к. лишь ОФЗ и КОБР являются маржинальными инструментами в списке ВЛА). В то же время ОФЗ уже учитывают большую вероятность снижения ключевой ставки до конца этого года на 25 б.п., т.е. бумаги не представляют спекулятивного интереса для покупки. Некоторый интерес могут представлять несколько расширенные спреды кривой ОФЗ к CCS (70-100 б.п. для 2-5 лет), что обусловлено слишком низкими рублевыми ставками по валютным свопам (на таких сроках сама кривая CCS выглядит сильно инвертированной). Рекомендуем покупать среднесрочные ОФЗ вместе с покупкой CCS", - отмечают аналитики Райффайзенбанка.
.
17 апреля 2019 года 18:45
Конъюнктура на рынке золота в настоящий момент выглядит довольно сложной, полагает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. Улучшение настроений на финансовых рынках на фоне превосходящей ожидания экономической статистики остается негативным фактором для... читать дальше
.17 апреля 2019 года 18:03
Мы подтверждаем прогноз средней цены Brent на 2019 г. в размере 70 долл. за баррель - ИК "Велес Капитал"
"Баланс на рынке нефти сейчас практически полностью зависит от действий Саудовской Аравии, которая в ручном режиме меняет собственный объем добычи в зависимости от конъюнктуры. Текущий дефицит на рынке полностью объясняется действиями ОПЕК, которые снизили добычу выше установленного рамками... читать дальше
.17 апреля 2019 года 17:47
Базовым сценарием на второй квартал нам видится закрепление цен на золото выше 1300 долл./унц. - Промсвязьбанк
"Формирование ожиданий смягчения политики ФРС и временности спада инфляции в развитых странах способствовало притоку в золотые ETF и росту стоимости золота в 1кв, однако восстановление спроса на рисковые активы и крепость доллара сдержали повышение котировок. Базовым сценарием на второй квартал... читать дальше
.17 апреля 2019 года 17:31
Дходность по эталонным 10-летним гособлигациям США поднялась до 2,60% несмотря на активное давление на американский Федрезерв с целью возобновления регулятором покупки активов и снижения процентных ставок, - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов, Julius Baer Маркус... читать дальше
.17 апреля 2019 года 15:53
Американский институт нефти (API) вчера опубликовал данные о том, что товарные запасы углеводородного сырья в США за неделю к 12 апреля сократились на 3,1 млн барр. - до 452,7 млн барр.; Управление энергетической информации (EIA) по итогам предыдущей недели зафиксировало их на уровне 456,5 млн... читать дальше
.17 апреля 2019 года 12:36
"В середине недели нефтяные котировки преодолели отметку $72 за баррель, - констатирует инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. - При этом мы видим потенциал для развития повышательного тренда. На наш взгляд, практически безупречное исполнение сделки ОПЕК+, сезонный рост спроса и... читать дальше
.17 апреля 2019 года 11:30
"Нефть превысила отметку 72 долл./бар. Поддержку нефтяным ценам оказали неожиданно сократившиеся запасы нефти в США, по данным Американского института нефти (-3 млн. бар.). Сегодня в фокусе рынка будут данные по запасам от Минэнерго США. В остальном цены на нефть также реагируют на общий... читать дальше
.17 апреля 2019 года 10:46
Российская валюта во вторник оказалась одним из лидеров на мировом валютном рынке, продолжая пользоваться снижением накала санкционной риторики и высокими ценами на "черное золото", отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский. "Все большую поддержку рублю начинает... читать дальше
.17 апреля 2019 года 10:22
Нефтяные котировки накануне продолжили движение наверх. Масштаб восходящего движения был незначительным, тем не менее, фьючерсы Brent все-таки успели переписать максимумы этого года, и котировки вплотную приблизились к отметке $72, констатирует начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС... читать дальше
.17 апреля 2019 года 09:44
Американские фондовые индексы завершили умеренным ростом сессию во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в среду. Нефть дорожает в среду. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.