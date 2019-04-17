Рекомендуем покупать среднесрочные ОФЗ вместе с покупкой CCS - Райффайзенбанк

"На сегодняшних аукционах по классическим бумагам Минфин вновь наращивает дюрацию, предлагая 7,5-летние ОФЗ 26226 и 15-летние ОФЗ 26225, сделки по которым на вторичном рынке сегодня с утра проходили с YTM 8,21% и YTM 8,49% соответственно. За неделю, прошедшую с предшествующего аукциона, доходности вдоль кривой ОФЗ опустились на 5 б.п., в то же время на других рынках GEM преобладала негативная ценовая динамика вслед за повышением доходностей UST (на 5-10 б.п. вдоль всей кривой). Основную поддержку рынку ОФЗ оказывают уход на второй план темы санкций (отсутствие новостей воспринимается как хорошая новость), укрепление рубля (что вызывает ожидания смягчения монетарной политики ЦБ РФ до конца этого года), а также огромный спрос на аукционах (хотя он обходит стороной вторичный рынок, но оказывает психологическую поддержку). Такой фон предполагает появление огромного спроса (более 100 млрд руб.) и на сегодняшних аукционах. В пользу этого выступает также неудовлетворенный спрос на предшествующем аукционе (55 млрд руб.). Кроме того, на вчерашнем аукционе ЦБ РФ банки не смогли удовлетворить свою потребность в КОБР в полном объеме (неудовлетворенный спрос составил 240 млрд руб.), часть этой потребности может присутствовать у системно значимых банков для пополнения ВЛА, что может поддержать спрос на среднесрочные ОФЗ (т.к. лишь ОФЗ и КОБР являются маржинальными инструментами в списке ВЛА). В то же время ОФЗ уже учитывают большую вероятность снижения ключевой ставки до конца этого года на 25 б.п., т.е. бумаги не представляют спекулятивного интереса для покупки. Некоторый интерес могут представлять несколько расширенные спреды кривой ОФЗ к CCS (70-100 б.п. для 2-5 лет), что обусловлено слишком низкими рублевыми ставками по валютным свопам (на таких сроках сама кривая CCS выглядит сильно инвертированной). Рекомендуем покупать среднесрочные ОФЗ вместе с покупкой CCS", - отмечают аналитики Райффайзенбанка.