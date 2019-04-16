Рубль продолжает демонстрировать раскорреляцию с динамикой мировых рынков, но в целом сохраняет относительную стабильность - БКС

"В начале сессии рубль пытался расти, несмотря на умеренно негативный внешний фон, обусловленный нисходящей динамикой нефти и развивающихся валют. Однако затем рубль начал сдавать позиции, вернувшись в середине основной сессии к вчерашним минимумам по отношению к доллару и евро. Но благодаря восстановлению нефтяных цен к вечеру российская валюта отыграла все дневные потери, выйдя в небольшой плюс. В то же время другие развивающиеся валюты лишь усилили нисходящую динамику. Таким образом, рубль продолжает демонстрировать раскорреляцию с динамикой мировых рынков, но в целом сохраняет относительную стабильность. Вероятно, в краткосрочной перспективе на текущих уровнях установился равновесный баланс сил между покупателями и продавцами.

Не оказала особого влияния на рубль и негативная динамика российского долгового рынка. Индекс гособлигаций RGBI во вторник снижался вторую сессию подряд, но в целом данная тенденция пока не выходит за рамки коррекции", - комментирует ситуацию на валютном рынке эксперт "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.