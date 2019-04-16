В среднесрочной перспективе мы сохраняем позитивный взгляд на динамику индекса МосБиржи - Промсвязьбанк

"Во вторник российский фондовый рынок смог отыграть потери, понесенные днем ранее, и вновь подняться выше 2550 пунктов. Причиной для покупок стала динамика западных фондовых площадок, - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. - Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,7%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,1%. Что же касается ситуации на рынке энергоносителей, то в рамках сегодняшней сессии ближайший фьючерс на нефть марки Brent уходил ниже 71 доллара за баррель, однако ближе к окончанию торгов на нашем рынке смог полностью отыграть потери, вернувшись к уровням закрытия понедельника. На таком фоне к 18:00 мск индекс МосБиржи прибавил 0,7%, достигнув 2562 пунктов. Лидерами торгов выступили ТМК и НЛМК, рост которых составил 3,2% и 2,9%. Показать более существенный рост нашему рынку не позволила динамика обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка, которые, на фоне объявления рекомендаций наблюдательного совета по дивидендам, которые составят 16 рублей на акцию, упали на 1,9% и 1,3% соответственно. Компанию в аутсайдерах им составили бумаги МТС (-1%) и "префы" Татнефти (-0,9%). В рамках сегодняшней сессии "быкам" удалось отыграть уровень 2550 пунктов, который выступает предыдущим историческим максимумом, установленным в феврале. Это говорит в пользу того, что пробой этой поддержки в понедельник был ложным. Однако, пока этот уровень не проторгован, его можно считать лишь локальной и слабой поддержкой для рынка и, в случае ухудшения внешнего фона, "медведи" могут достаточно легко продавить ее вниз. Отметим, что в среднесрочной перспективе мы сохраняем позитивный взгляд на динамику индекса МосБиржи, а ближайшей целью роста видим отметку 2640 пунктов".