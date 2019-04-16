Рубль локально перегрет, но пиком укрепления станет сделка США и КНР - "Открытие Брокер"

"Вблизи текущих ценовых уровней рубль можно считать относительно справедливо оцененным, - полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. - При этом сформировавшийся в начале марта тренд на укрепление, по всей видимости, близок к своему исчерпанию. В частности, рубль уже практически полностью отыграл такие драйверы, как локальное снижение санкционных рисков после публикации законопроекта DASKA-2019 и сообщений об "усталости" Конгресса США от антироссийских санкций, сезонное сокращение внешних платежей и carry trade нерезидентов в ОФЗ на ожиданиях снижения ключевой ставки ЦБ РФ на одном из ближайших заседаний. Перечисленные играющие на стороне рубля факторы почти полностью отыграны и заложены в текущий курс. При этом дальнейшему укреплению отечественной валюты от текущих уровней мешает "бюджетное правило" Минфина РФ, который планомерно скупает с открытого рынка валюту на поступающие в бюджет средства от продажи нефти выше стоимости $40 за баррель. считаем, что переломным моментом на валютном рынке станет разрешение торгового спора между США и Китаем. Соответствующие переговоры близятся к завершению, администрация Трампа, по слухам в СМИ, идёт на существенные уступки, чтобы добиться заключения соглашения уже в ближайший месяц. Соответственно, момент соглашения совпадет с годовым минимумом по доллару немногим выше 61 руб., после чего можно рассчитывать на умеренный рост USD/RUB с последующим формированием "боковика". В среднем по году полагаем, что курс доллара к рублю будет составлять 65 рублей за доллар".